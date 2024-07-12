НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае в ДТП погибли два человека и трое пострадали

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего

12 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ.

Авария случилась 12 июля в 14:10 на 218-м километре Чуйского тракта.

"В результате столкновения  Toyota Camry и "Лада Ларгус" два человека погибли, трое  госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

ДТП Алтайский край Происшествия
Читайте также в сюжете: Гибель замминистра промышленности Алтайского края

Комментарии 5

Avatar Picture
Мусик

15:49:37 12-07-2024

встречный удар, похоже.
земляки - будьте осторожнее и спокойнее на дорогах! постарайтесь за рулем не синячить, а?
всем добра...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:01:10 12-07-2024

Мусик (15:49:37 12-07-2024) встречный удар, похоже.земляки - будьте осторожнее и спо... встречный в бочину?!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:58 12-07-2024

Пишут, что погиб один из замминистров АК. Это так или нет?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:00 12-07-2024

Там же четыре полосы, сколько можно-то

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:23 12-07-2024

Дорога мокрая. Занесло? Это ж вроде "взлетная полоса" на дороге. Бетонка.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров