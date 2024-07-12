В Алтайском крае в ДТП погибли два человека и трое пострадали
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего
12 июля 2024, 15:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ.
Авария случилась 12 июля в 14:10 на 218-м километре Чуйского тракта.
"В результате столкновения Toyota Camry и "Лада Ларгус" два человека погибли, трое госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Читайте также в сюжете: Гибель замминистра промышленности Алтайского края
15:49:37 12-07-2024
встречный удар, похоже.
земляки - будьте осторожнее и спокойнее на дорогах! постарайтесь за рулем не синячить, а?
всем добра...
16:01:10 12-07-2024
Мусик (15:49:37 12-07-2024) встречный удар, похоже.земляки - будьте осторожнее и спо... встречный в бочину?!
16:47:58 12-07-2024
Пишут, что погиб один из замминистров АК. Это так или нет?
17:14:00 12-07-2024
Там же четыре полосы, сколько можно-то
19:19:23 12-07-2024
Дорога мокрая. Занесло? Это ж вроде "взлетная полоса" на дороге. Бетонка.