В Алтайском крае в ДТП погибли два человека и трое пострадали

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего

12 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ.

Авария случилась 12 июля в 14:10 на 218-м километре Чуйского тракта.

"В результате столкновения Toyota Camry и "Лада Ларгус" два человека погибли, трое госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.