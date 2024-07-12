Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля на Алтае
Автомобилистка ехала на большой скорости и не справилась с управлением
12 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля вблизи села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 11 июля около 18:40.
27-летняя автомобилистка за рулем Toyota Carina не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и угодила в кювет.
Женщину госпитализировали в районную больницу, но там от полученных травм она скончалась. Полиция проводит проверку.
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