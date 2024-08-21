В Алтайском крае в конце августа ожидается температура выше нормы

Также прогнозируются дожди и грозы

21 августа 2024, 13:42, ИА Амител

Цветы / Источник фото: unsplash.com

В третьей декаде августа в Алтайском крае ожидаются температуры выше климатической нормы, сообщили в мэрии Барнаула со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

"Средняя декадная температура воздуха ожидается +16... +20 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса (норма +15...+20 градусов)", — говорится в сообщении.

Ночные температуры составят +10...+17 градусов, местами +6...+11 градусов.

Днем термометры будут показывать +20...+27 градусов с возможным повышением до +32 в отдельные дни.

Также в большинстве дней ожидаются дожди и местами грозы.