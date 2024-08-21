НОВОСТИПогода в Барнауле

В Алтайском крае в конце августа ожидается температура выше нормы

Также прогнозируются дожди и грозы

21 августа 2024, 13:42, ИА Амител

Цветы / Источник фото: unsplash.com
Цветы / Источник фото: unsplash.com

В третьей декаде августа в Алтайском крае ожидаются температуры выше климатической нормы, сообщили в мэрии Барнаула со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

"Средняя декадная температура воздуха ожидается +16... +20 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса (норма +15...+20 градусов)", — говорится в сообщении.

Ночные температуры составят +10...+17 градусов, местами +6...+11 градусов.

Днем термометры будут показывать +20...+27 градусов с возможным повышением до +32 в отдельные дни.

Также в большинстве дней ожидаются дожди и местами грозы.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

14:35:22 21-08-2024

ожидается +16... +20 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса (норма +15...+20 градусов) --- Математики, однако)

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Гость

14:44:21 21-08-2024

Я интересуюсь кто норму установил?

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Мусик

15:37:06 21-08-2024

Гость (14:44:21 21-08-2024) Я интересуюсь кто норму установил? ... средняя много-много- летняя.

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Екатерина.

23:00:56 21-08-2024

За какие заслуги работники гидрометцентра получают зарплату? У них всегда и везде, все приблизительно.

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Гость

12:28:19 22-08-2024

Екатерина. (23:00:56 21-08-2024) За какие заслуги работники гидрометцентра получают зарплату?... Там зарплата 20-25 тысяч некомплект на метеостанциях 25 процентов и вы хотите чтобы кто-то за такие давал вам качественный прогноз?

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