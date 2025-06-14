В Алтайском крае в начале лета подскочила аварийность на дорогах
C 1 июня в регионе зарегистрировали 86 дорожно-транспортных происшествий
14 июня 2025, 19:35, ИА Амител
Фото: Clark Van Der Beken / unsplash.com
В Алтайском крае с 1 июня подскочила аварийность на дорогах: случилось 86 ДТП, в которых погибли 14 человек и 108 пострадали, сообщают "Вести Алтай".
"Две недели календарного лета дали сразу 22%-й рост числа погибших и 10%-й – раненых в ДТП", – отмечает издание.
Всего за последние пять месяцев в крае случилось 764 дорожно-транспортных происшествия, что на 46 больше в сравнении с тем же периодом 2024-го.
Число погибших при этом уменьшилось, а пострадавших – выросло.
20:41:50 14-06-2025
Где же она не подскочет , машина на машине и машиной погоняет. Да еще урод на уроде за рулем
00:09:47 15-06-2025
Гость (20:41:50 14-06-2025) Где же она не подскочет , машина на машине и машиной погоняе... Тяжело вам жить в этом мире...
08:07:16 15-06-2025
Гость (00:09:47 15-06-2025) Тяжело вам жить в этом мире...... Он реалист просто, я бы еще добавил, что половина не умеют ездить тупят на перекрестках, начался дождь всё аврал.
21:27:25 14-06-2025
Жара плавит мозги
05:21:11 15-06-2025
Гость (21:27:25 14-06-2025) Жара плавит мозги... нельзя плавить то, чего нет + ремонты дорог
12:13:25 15-06-2025
Гость (05:21:11 15-06-2025) нельзя плавить то, чего нет + ремонты дорог... Это точно! Чем лучше дороги, тем страшнее аварии
08:50:32 15-06-2025
Ещё многие ездят без включенного ближнего света (дхо). Водители привыкают к авто на дороге с горящими фарами, а на авто без горящих фар их реакция уже не срабатывает.