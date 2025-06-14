В Алтайском крае в начале лета подскочила аварийность на дорогах

C 1 июня в регионе зарегистрировали 86 дорожно-транспортных происшествий

14 июня 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: Clark Van Der Beken / unsplash.com

В Алтайском крае с 1 июня подскочила аварийность на дорогах: случилось 86 ДТП, в которых погибли 14 человек и 108 пострадали, сообщают "Вести Алтай".

"Две недели календарного лета дали сразу 22%-й рост числа погибших и 10%-й – раненых в ДТП", – отмечает издание.

Всего за последние пять месяцев в крае случилось 764 дорожно-транспортных происшествия, что на 46 больше в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Число погибших при этом уменьшилось, а пострадавших – выросло.