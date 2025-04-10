В 2024 году инвестиции в основной капитал предприятий и организаций достигли 233 миллиардов

10 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в последние два года наблюдается инвестиционный бум. Как сообщает "Российская газета", объем вложений капитала в экономику региона ежегодно растет более чем на четверть.

Согласно данным Министерства экономического развития Алтайского края, в 2024 году инвестиции в основной капитал предприятий и организаций достигли 233 миллиардов рублей – почти на 50 млрд больше, чем в прошлом году. В общей сложности рост за два года составил почти 60%.

"Экономика края, как и всей страны, в последние годы работает в непростых условиях санкционного давления, повышения ключевой ставки, вынужденных ограничений возможностей предпринимательской деятельности. В таких условиях даже сохранять прежние темпы развития непросто, а уж обеспечить такой подъем – тем более. Но Алтайский край показывает высокие темпы роста экономики", – заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По мнению экспертов, инвестиционный бум, в первую очередь, связан с санкциями и политикой импортозамещения. Предприятиям приходится спешно расширять производство и увеличивать выпуск продукции, что требует вложения средств.

При этом в 2025 году специалисты регионального Минэкономразвития не исключают замедления темпов инвестиционной активности. Это связано со значительным удорожанием заемных средств: предприятия не готовы брать кредиты под высокие проценты.