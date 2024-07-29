В Алтайском крае в результате опрокидывания иномарки погибли двое мужчин
Полиция проводит проверку
29 июля 2024, 12:31, ИА Амител
Двое человек погибли в результате ДТП в Павловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 27 июля около 19:50 на 50-м километре трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном.
По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля Mitsubishi ехал в сторону Ребрихи, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет с последующими опрокидыванием.
"В результате ДТП двое мужчин , 1978 и 1983 годов рождения, находящихся в автомобиле, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались. По факту ДТП проводят проверку", – рассказали в ГАИ.
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