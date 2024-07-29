В Алтайском крае в результате опрокидывания иномарки погибли двое мужчин

Полиция проводит проверку

29 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое человек погибли в результате ДТП в Павловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 27 июля около 19:50 на 50-м километре трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном.

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля Mitsubishi ехал в сторону Ребрихи, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет с последующими опрокидыванием.