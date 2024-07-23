В Алтайском крае вечером 23 июля перекроют Чуйский тракт из-за военных
Ограничение введут с 17:30 до 20:00
23 июля 2024, 12:14, ИА Амител
Военная колонна / Фото: stat.mil.ru
В Алтайском крае 23 июля перекроют участок Чуйского тракта в связи с проездом военных, сообщили в ГАИ региона.
Ограничение введут с 17:30 до 20:00 по маршруту Косиха – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Украинский.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что время сопровождения колонн может быть изменено.
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