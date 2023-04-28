В Алтайском крае ветеранам ВОВ вручат губернаторские подарки ко Дню Победы

В них вошло 18 наименований — от сервелата до сладостей. Всего на эти цели выделили 2,1 млн рублей

28 апреля 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае ко Дню Победы получат подарки от главы региона Виктора Томенко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на эти цели выделили 2,1 млн рублей.

В этом году в набор войдут 18 видов продуктов – сервелат, консервы, сыры, масло, чай, печенье, конфеты, зефир, халва и прочее. Доставят их ветеранам домой.

Всего получить подарки должны 475 инвалидов и участников войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вручать презенты от главы региона будут с 4 мая.