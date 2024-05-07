В Алтайском крае ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет

Авиарейс будет доступен с 3 по 12 мая, а вот железной дорогой можно воспользоваться в течение всего года

07 мая 2024, 21:01, ИА Амител

Самолеты / Фото: unsplash.com

Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет. Как сообщает пресс-служба Минтранса.

Так, воспользоваться льготным перелетом смогут участники ВОВ и лица, приравненные к ним, граждане России, родившиеся в период с 1941 по 1945 год, пассажиры, имеющие инвалидность I, II, III группы (полученную в ходе ВОВ) и лица, приравненные к ним. Бесплатные билеты для ветеранов и их сопровождающих предоставляют сразу ряд авиакомпаний: "Аэрофлот", "Сибирь", Red Wings, Smartavia, "РусЛайн", "Уральские авиалинии" и другие. Получить билет можно на рейсы внутри России.

РЖД также предоставляет бесплатную возможность оформить участникам и инвалидам ВОВ и их сопровождающим бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Количество поездок не ограничено, а путешествовать можно в любой день года.