"Почта России" начала доставлять ветеранам поздравления Путина с Днём Победы

Письма вручают ветеранам с 2 по 8 мая

03 мая 2024, 14:05, ИА Амител

Поздравление ветерана с Днем Победы / Фото: Алина Богомолова

"Почта России" в Алтайском крае с 2 мая начала доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления с Днем Победы президента России Владимира Путина. В конверте находится именная открытка с поздравлением, подписанная главой государства. По всей стране до 8 мая почтальоны вручат более 380 тысяч писем лично в руки ветеранам, сообщили в "Почте России".

Работники "Почты России" при необходимости уточняют новое место жительства ветерана и доставляют поздравление по актуальному адресу. Если адресата нет дома, письмо будут хранить в ближайшем отделении месяц. За это время почтальоны будут регулярно пытаться доставить поздравления.

"У "Почты России" в эти праздничные дни особая миссия – доставить персональные поздравления от президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем, что письма от президента очень ждут, а потом бережно хранят как ценный знак внимания и уважения. А почтальоны аккуратно и в срок доставляют их ветеранам в каждый уголок страны", – отметил генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.

Поздравление ветерана Валентины Бордачевой с Днем Победы / Фото: Алина Богомолова

Например, 3 мая в поселке Прудском Алтайского края поздравление получила и 98-летняя труженица тыла Валентина Максимовна Бордачева, которая два года жила в немецкой оккупации, а потом участвовала в восстановлении железной дороги в Орловской области. Кроме письма от президента, Валентина Максимовна получила и открытку от юнармейцев. Журналист amic.ru пообщался с ветераном, интервью с ней выйдет на портале 9 мая.