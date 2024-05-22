В Алтайском крае водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего
22 мая 2024, 15:28, ИА Амител
Водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешном Алтайского края и скрылся с места происшествия, сообщили в СК региона.
Тело несовершеннолетней с характерными для ДТП травмами обнаружили утром 22 мая на обочине. "По предварительным данным, накануне поздно вечером несовершеннолетняя возвращалась с прогулки домой и по пути была сбита транспортным средством. Водитель с места происшествия скрылся", – рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения (пункт "б" часть 4 статьи 264 УК РФ).
Сотрудники СК устанавливают личность подозреваемого, опрашивают местных жителей и выясняют все обстоятельства произошедшего.
16:18:02 22-05-2024
Водитетель-скотина.
17:28:42 22-05-2024
Как это смерть по неосторожности, если убийца не оказав помощи, оставил ребёнка умирать ???
22:48:42 22-05-2024
Испугался.
Может быть.
Не оправдываю, но очень тяжело себя заставить позвонить и сказать- я сбил насмерть человека...