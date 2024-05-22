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В Алтайском крае водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего

22 мая 2024, 15:28, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

Водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешном Алтайского края и скрылся с места происшествия, сообщили в СК региона.

Тело несовершеннолетней с характерными для ДТП травмами обнаружили утром 22 мая на обочине. "По предварительным данным, накануне поздно вечером несовершеннолетняя возвращалась с прогулки домой и по пути была сбита транспортным средством. Водитель с места происшествия скрылся", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения (пункт "б" часть 4 статьи 264 УК РФ).

Сотрудники СК устанавливают личность подозреваемого, опрашивают местных жителей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

16:18:02 22-05-2024

Водитетель-скотина.

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Гость

17:28:42 22-05-2024

Как это смерть по неосторожности, если убийца не оказав помощи, оставил ребёнка умирать ???

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an2

22:48:42 22-05-2024

Испугался.
Может быть.
Не оправдываю, но очень тяжело себя заставить позвонить и сказать- я сбил насмерть человека...

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