В Алтайском крае военные перекроют Чуйский тракт 18 и 19 декабря

В обоих случаях ограничения продлятся по 40 минут

18 декабря 2024, 15:21, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае на Чуйском тракте 18 и 19 декабря ограничат движение транспорта из-за проезда военных колонн, сообщили в ГАИ.

18 декабря ограничение введут с 18:00 до 18:40 по маршруту н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – полевая позиция (поворот на старую Косиху).

19 декабря перекрытие ожидается с 17:00 до 17:40 на дороге полевая позиция (поворот на старую Косиху) – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – полевая позиция (112-й километр в направлении Бийска).

Водителей просят с пониманием отнестись к обстановке, а также учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.