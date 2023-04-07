В Алтайском крае восстановили проезд по размытой дороге

Дорожники открыли транспортное сообщение с селом, в котором проживает более 1,1 тысячи человек

07 апреля 2023, 22:48, ИА Амител

Фото: https://t.me/mintrans22

В Алтайском крае удалось восстановить проезд по участку трассы от посёлка Берёзовая горка до села Шебалино. Как сообщает ТАСС, на участке отсыпали земляное полотно.

Участок был закрыт для всех видов транспорта из-за размыва дороги в пятницу днём. Дорожники восстановили транспортное сообщение с селом, в котором проживает более 1,1 тысячи человек.

Ранее глава ВНИИ ГОЧС Максим Бедило представил доклад о возможных чрезвычайных ситуациях на этой неделе в России. В Алтайском крае существует риск возникновения опасных заторов льда на малых реках с подтоплением низменных участков местности.