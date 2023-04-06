Эксперты предупредили о риске подтоплений из-за заторов льда в Алтайском крае

Опасная ситуация может возникнуть на этой неделе на малых реках

06 апреля 2023, 14:39, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава ВНИИ ГОЧС Максим Бедило представил доклад о возможных чрезвычайных ситуациях на этой неделе в России. Как сообщает пресс-служба исследовательского института, в Алтайском крае существует риск возникновения опасных заторов льда на малых реках с подтоплением низменных участков местности.

Отмечается, что аналогичные проблемы могут возникнуть в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях, в Приморском крае и Республике Хакасия. Также высока вероятность подтоплений объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды в Красноярском и Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

Согласно отчёту экспертов института, на текущей неделе вскрыться реки должны в пяти регионах России, а ещё в трёх водохранилищах очистятся ото льда. В конце прогнозного периода пик половодья пройдёт на реках бассейна Камы.

Напомним, что в марте Минприроды РФ заявляло, что Алтайский край и Республика Алтай получили неблагоприятный прогноз таяния снега и вскрытия рек. При интенсивном таянии снега "возможно подтопление от стока со склона и разлива малых рек" в южных и центральных районах региона.