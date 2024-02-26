В Алтайском крае возбудили уголовное дело после жесткого ДТП с четырьмя погибшими

Авария произошла сегодня, 26 февраля, на дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан

26 февраля 2024, 21:35, ИА Амител

ДТП под Змеиногорском / Фото: "Инцидент Барнаул"

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за аварии, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла сегодня, 26 февраля, на дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, водитель за рулем Toyota Premio выехал на полосу встречного движения и сначала столкнулся с одним автомобилем, а после – со вторым. Погибли четыре человека, водитель и три пассажира Premio. Еще три человека получили травмы.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проверку и расследование уголовного дела по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее проверку организовала региональная прокуратура. По поручению прокурора Алтайского края сотрудники ведомства изучат соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, установят причины и условия, которые способствовали происшествию.