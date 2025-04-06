В Алтайском крае происходит все больше возгораний травы и мусора

Несколько пожаров 5 апреля потушили на территории садоводств

06 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Пожар / Фото: Adam Wilson / unsplash.com

В Алтайском крае растет количество пожаров. Так, за сутки 5 апреля в регионе произошло 86 возгораний – в большей части случаев горели трава и мусор. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Из 86 происшествий за минувшие сутки подавляющее количество – возгорания травы и мусора. Характерно, что несколько пожаров за выходной день ликвидированы на территории садоводств", – сообщили спасатели.

Отмечается, что сотрудники МЧС активно ведут профилактическую работу, патрульные группы контролируют обстановку.

Спасатели проводят обходы, беседуют с гражданами. За сутки специалисты составили шесть протоколов по фактам нарушений правил пожарной безопасности, вынесли три предостережения.