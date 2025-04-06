В Алтайском крае происходит все больше возгораний травы и мусора
Несколько пожаров 5 апреля потушили на территории садоводств
06 апреля 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае растет количество пожаров. Так, за сутки 5 апреля в регионе произошло 86 возгораний – в большей части случаев горели трава и мусор. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"Из 86 происшествий за минувшие сутки подавляющее количество – возгорания травы и мусора. Характерно, что несколько пожаров за выходной день ликвидированы на территории садоводств", – сообщили спасатели.
Отмечается, что сотрудники МЧС активно ведут профилактическую работу, патрульные группы контролируют обстановку.
Спасатели проводят обходы, беседуют с гражданами. За сутки специалисты составили шесть протоколов по фактам нарушений правил пожарной безопасности, вынесли три предостережения.
"Вновь напоминаем об опасности сжигания прошлогодней травы и мусора! Соблюдайте правила пожарной безопасности!" – призвали в МЧС.
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