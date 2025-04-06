В Алтайском крае за сутки вспыхнуло более 80 пожаров

В жилом секторе ликвидировали шесть возгораний

06 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328700

За сутки 5 апреля в Алтайском крае вспыхнуло 86 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.

Как рассказали в региональном МЧС, один из пожаров произошел в Заринске – на улице Школьной загорелся двухквартирный частный дом. Огонь полыхал на площади около 120 "квадратов".

Пожар тушили 15 спасателей на пяти единицах техники. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитников. Обошлось без пострадавших.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – указывается в сообщении.

Напомним, в Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы. В МЧС подчеркивают: период, когда число таких происшествий увеличится до 100–200 в сутки, наступит совсем скоро. Однако во многом оперативная обстановка зависит от сознательности самих граждан.