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В Алтайском крае возник дефицит зимней резины редких размеров

Шины диаметром 19-22 дюймов не изготавливают в России

28 октября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов, пишет "Толк".

В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.

В итоге водители массово покупают шины этих диаметров, создавая дефицит.

Еще одна причина нехватки связана с КНР – оттуда данная резина доходит до российских магазинов лишь ближе к ноябрю, в самый разгар сезона.

Причем в Китае такие шины даже не шипуют, это доделывают в РФ. Также китайская резина не совсем подходит под сибирские морозы: в холода она дубеет и не амортизирует.

Ранее в Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа. В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди.

Алтайский край Авто

Комментарии 6

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Жора

19:19:34 28-10-2023

Бяда

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Жора

19:24:18 28-10-2023

Китай виновата

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Олег

20:40:26 28-10-2023

Рыночек то не порешал. Импортозамещение сломалось - даёшь индустриализацию.

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Гость

10:02:34 29-10-2023

это временно, за счет развития и полного импортозамещения наших бизнесменов мы выйдем на первое место в мире по производству резины для наших уникальных джипов и другой техники, аналогов которой не будет

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Гость

11:41:28 29-10-2023

Почему бы барнаульскому шинному не занять эту нишу. Странные дела - заводы есть а продукции нет

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Гость

18:18:33 29-10-2023

Может меньше станет хоть на чуток БМВ головного мозга на дорогах....

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