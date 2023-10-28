В Алтайском крае возник дефицит зимней резины редких размеров

Шины диаметром 19-22 дюймов не изготавливают в России

28 октября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов, пишет "Толк".

В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.

В итоге водители массово покупают шины этих диаметров, создавая дефицит.

Еще одна причина нехватки связана с КНР – оттуда данная резина доходит до российских магазинов лишь ближе к ноябрю, в самый разгар сезона.

Причем в Китае такие шины даже не шипуют, это доделывают в РФ. Также китайская резина не совсем подходит под сибирские морозы: в холода она дубеет и не амортизирует.

Ранее в Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа. В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди.