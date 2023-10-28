В Алтайском крае возник дефицит зимней резины редких размеров
Шины диаметром 19-22 дюймов не изготавливают в России
28 октября 2023, 16:31, ИА Амител
В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов, пишет "Толк".
В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.
В итоге водители массово покупают шины этих диаметров, создавая дефицит.
Еще одна причина нехватки связана с КНР – оттуда данная резина доходит до российских магазинов лишь ближе к ноябрю, в самый разгар сезона.
Причем в Китае такие шины даже не шипуют, это доделывают в РФ. Также китайская резина не совсем подходит под сибирские морозы: в холода она дубеет и не амортизирует.
Ранее в Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа. В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди.
19:19:34 28-10-2023
Бяда
19:24:18 28-10-2023
Китай виновата
20:40:26 28-10-2023
Рыночек то не порешал. Импортозамещение сломалось - даёшь индустриализацию.
10:02:34 29-10-2023
это временно, за счет развития и полного импортозамещения наших бизнесменов мы выйдем на первое место в мире по производству резины для наших уникальных джипов и другой техники, аналогов которой не будет
11:41:28 29-10-2023
Почему бы барнаульскому шинному не занять эту нишу. Странные дела - заводы есть а продукции нет
18:18:33 29-10-2023
Может меньше станет хоть на чуток БМВ головного мозга на дорогах....