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В Алтайском крае временно изменили расписание двух поездов до Бийска

Причина — в путевых ремонтных работах

01 ноября 2024, 11:44, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Расписание пригородных поездов бийского направления в Алтайском крае временно изменили, сообщили в Минтрансе региона. 

Корректировка затронула поезда "Калина красная" и "Восток" сообщением Барнаул – Бийск – Барнаул в связи с ремонтом путей.

  • 1, 5, 9, 13, 17 ноября поезд № 7010 "Калина красная" будет следовать по действующему расписанию до станции Гордеево (отправление в 08:55, прибытие в 10:21);
  • в эти же даты поезд № 7011 "Восток" будет отправляться со станции Гордеево в 11:30 (на 2 часа 35 минут позже) и прибывать в Барнаул в 12:52 (на 2 часа 35 минут позже). 

В остальные дни расписание поездов останется прежним. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Барнаул Бийск общественный транспорт

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