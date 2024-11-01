В Алтайском крае временно изменили расписание двух поездов до Бийска

Причина — в путевых ремонтных работах

01 ноября 2024, 11:44, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Расписание пригородных поездов бийского направления в Алтайском крае временно изменили, сообщили в Минтрансе региона.

Корректировка затронула поезда "Калина красная" и "Восток" сообщением Барнаул – Бийск – Барнаул в связи с ремонтом путей.

1, 5, 9, 13, 17 ноября поезд № 7010 "Калина красная" будет следовать по действующему расписанию до станции Гордеево (отправление в 08:55, прибытие в 10:21);

в эти же даты поезд № 7011 "Восток" будет отправляться со станции Гордеево в 11:30 (на 2 часа 35 минут позже) и прибывать в Барнаул в 12:52 (на 2 часа 35 минут позже).

В остальные дни расписание поездов останется прежним. Пассажиров просят заранее планировать поездки.