НОВОСТИОбщество

Возобновили прямые авиарейсы из Барнаула в Пхукет

Загрузка первого рейса составила 100%

01 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Самолет / Фото: аэропорт Барнаула
Самолет / Фото: аэропорт Барнаула

Прямые международные авиарейсы из Барнаула в Пхукет возобновила авиакомпания AZUR air совместно с туроператором ANEX. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.

Чартерная программа рейсов выполняется на воздушных судах Boeing 757-200. Вместимость самолета – до 238 пассажиров. Продолжительность туров составляет 11 ночей.

Узнать о стоимости поездки можно на сайте туроператора. Информация о правилах перевозок, норме провоза багажа и ручной клади находится на сайте авиакомпании и во всех турагентствах Алтайского края.

Туризм Аэропорт

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

10:14:28 01-11-2024

Это город такой или страна?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:17:14 01-11-2024

Гость (10:14:28 01-11-2024) Это город такой или страна?... материк

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:18 01-11-2024

гость (10:17:14 01-11-2024) материк... Планета

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:02 01-11-2024

Гость (10:14:28 01-11-2024) Это город такой или страна?... в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:15 01-11-2024

Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Если смотреть сайт нашего аэропорта, ты вылет еще не состоялся, а должен был вылететь в 01:15, и указана Паттайя, так что тут можно подискутировать на эту тему))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:00 01-11-2024

Гость (10:51:15 01-11-2024) Если смотреть сайт нашего аэропорта, ты вылет еще не состоял... все нормальные люди получили перерег вылета на 15 часов , не пиши тут всякую фигню

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:52 01-11-2024

Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Кто?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:06 01-11-2024

Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Только привыкли говорить: В Украину, так теперь и: В Пхукет.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:40 02-11-2024

Гость (11:23:06 01-11-2024) Только привыкли говорить: В Украину, так теперь и: В Пхукет.... всегда "на Украину" было, неуч

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:23 01-11-2024

Отличная новость.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:50 01-11-2024

Реально на сайте флайтрадар город назначения Паттайя)) вот путешественники удивятся, вместо Пхукета, грязный морпорт))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:35 02-11-2024

Гость (10:53:50 01-11-2024) Реально на сайте флайтрадар город назначения Паттайя)) вот п... Утапао грязный порт? совсем что-ли??! у меня в билете написано Утапао, кстати. не знаю зачем пишете двзинформацию...А Утапао - . Это авиабаза США ващета, бывшая, в отличном состоянии полотна и структуры. Рядом город в 650 000 населения с кучей храмов и Аквариумом. до Паттайи ехать 40 минут, это супер. не как из Бангкока тащиться 4 часа . у меня там квартира в Паттайе и я знаю страну отлично, вы от зависти-то чуток отойдите и почитайте про курорты около утапао, фоточки гляньте про волнорезы, пляжи и закрытые отели

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:56 02-11-2024

Гость (17:57:35 02-11-2024) Утапао грязный порт? совсем что-ли??! у меня в билете написа... Из Бангкока 4 часа тащиться ? На велорикше чтоли ? 2 часа максимум на обычном такси. Сто раз так делал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:25:26 01-11-2024

Новый грефовский аэропорт перехватит. Летайте успевайте пока.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:01:22 01-11-2024

кстати, да. у анекса стоит прямой перелет Пхукет, а аэропорт рейс Паттайя...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:24 01-11-2024

гость (12:01:22 01-11-2024) кстати, да. у анекса стоит прямой перелет Пхукет, а аэропорт... Возможно, далее местным рейсом Патайя - Пхукет. Мы так летали. Только через Бангкок.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:11 01-11-2024

Вот озолотились то бедные тайцы за счет богатых россиян. Молодцы тайцы.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:07 01-11-2024

Гость (14:34:11 01-11-2024) Вот озолотились то бедные тайцы за счет богатых россиян. Мол... каких богатых? 11 ночей 120 000 всего то, а по горящей 60 000 тр

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров