Возобновили прямые авиарейсы из Барнаула в Пхукет
Загрузка первого рейса составила 100%
01 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
Самолет / Фото: аэропорт Барнаула
Прямые международные авиарейсы из Барнаула в Пхукет возобновила авиакомпания AZUR air совместно с туроператором ANEX. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.
Чартерная программа рейсов выполняется на воздушных судах Boeing 757-200. Вместимость самолета – до 238 пассажиров. Продолжительность туров составляет 11 ночей.
Узнать о стоимости поездки можно на сайте туроператора. Информация о правилах перевозок, норме провоза багажа и ручной клади находится на сайте авиакомпании и во всех турагентствах Алтайского края.
10:14:28 01-11-2024
Это город такой или страна?
10:17:14 01-11-2024
Гость (10:14:28 01-11-2024) Это город такой или страна?... материк
13:03:18 01-11-2024
гость (10:17:14 01-11-2024) материк... Планета
10:23:02 01-11-2024
Гость (10:14:28 01-11-2024) Это город такой или страна?... в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль
10:51:15 01-11-2024
Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Если смотреть сайт нашего аэропорта, ты вылет еще не состоялся, а должен был вылететь в 01:15, и указана Паттайя, так что тут можно подискутировать на эту тему))
18:44:00 01-11-2024
Гость (10:51:15 01-11-2024) Если смотреть сайт нашего аэропорта, ты вылет еще не состоял... все нормальные люди получили перерег вылета на 15 часов , не пиши тут всякую фигню
11:21:52 01-11-2024
Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Кто?
11:23:06 01-11-2024
Гость (10:23:02 01-11-2024) в школе географию прогуливали и еще гугл отключили - печаль... Только привыкли говорить: В Украину, так теперь и: В Пхукет.
07:01:40 02-11-2024
Гость (11:23:06 01-11-2024) Только привыкли говорить: В Украину, так теперь и: В Пхукет.... всегда "на Украину" было, неуч
10:23:23 01-11-2024
Отличная новость.
10:53:50 01-11-2024
Реально на сайте флайтрадар город назначения Паттайя)) вот путешественники удивятся, вместо Пхукета, грязный морпорт))))
17:57:35 02-11-2024
Гость (10:53:50 01-11-2024) Реально на сайте флайтрадар город назначения Паттайя)) вот п... Утапао грязный порт? совсем что-ли??! у меня в билете написано Утапао, кстати. не знаю зачем пишете двзинформацию...А Утапао - . Это авиабаза США ващета, бывшая, в отличном состоянии полотна и структуры. Рядом город в 650 000 населения с кучей храмов и Аквариумом. до Паттайи ехать 40 минут, это супер. не как из Бангкока тащиться 4 часа . у меня там квартира в Паттайе и я знаю страну отлично, вы от зависти-то чуток отойдите и почитайте про курорты около утапао, фоточки гляньте про волнорезы, пляжи и закрытые отели
23:40:56 02-11-2024
Гость (17:57:35 02-11-2024) Утапао грязный порт? совсем что-ли??! у меня в билете написа... Из Бангкока 4 часа тащиться ? На велорикше чтоли ? 2 часа максимум на обычном такси. Сто раз так делал.
11:25:26 01-11-2024
Новый грефовский аэропорт перехватит. Летайте успевайте пока.
12:01:22 01-11-2024
кстати, да. у анекса стоит прямой перелет Пхукет, а аэропорт рейс Паттайя...
19:36:24 01-11-2024
гость (12:01:22 01-11-2024) кстати, да. у анекса стоит прямой перелет Пхукет, а аэропорт... Возможно, далее местным рейсом Патайя - Пхукет. Мы так летали. Только через Бангкок.
14:34:11 01-11-2024
Вот озолотились то бедные тайцы за счет богатых россиян. Молодцы тайцы.
18:45:07 01-11-2024
Гость (14:34:11 01-11-2024) Вот озолотились то бедные тайцы за счет богатых россиян. Мол... каких богатых? 11 ночей 120 000 всего то, а по горящей 60 000 тр