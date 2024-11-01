Возобновили прямые авиарейсы из Барнаула в Пхукет

Загрузка первого рейса составила 100%

01 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Самолет / Фото: аэропорт Барнаула

Прямые международные авиарейсы из Барнаула в Пхукет возобновила авиакомпания AZUR air совместно с туроператором ANEX. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.

Чартерная программа рейсов выполняется на воздушных судах Boeing 757-200. Вместимость самолета – до 238 пассажиров. Продолжительность туров составляет 11 ночей.

Узнать о стоимости поездки можно на сайте туроператора. Информация о правилах перевозок, норме провоза багажа и ручной клади находится на сайте авиакомпании и во всех турагентствах Алтайского края.