В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за непогоды
Как рассказал Томенко, в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, ветер, повсеместный гололед, плюсовая температура воздуха днем и последующее резкое похолодание
06 декабря 2023, 09:40, ИА Амител
В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Виктор Томенко.
Глава региона рассказал, что в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, ветер, повсеместный гололед, плюсовая температура воздуха днем и последующее резкое похолодание. В результате с 18:00 сегодня, 6 декабря, и до 06:00 утра завтрашнего дня, 7 декабря, в разных районах края температура изменится на 15-20 градусов.
"Сочетание всех этих факторов представляет большую угрозу нормальной работе всей инфраструктуры, социальной сфере, объектам экономики и каждому из нас. Поэтому в крае сегодня будет введен режим повышенной готовности для всех органов управления, сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – написал Томенко.Он отметил, что все органы власти и учреждения будут работать по своему плану и координировать действия в рамках вышеупомянутой системы. Глава региона призвал всех жителей соблюдать в эти дни особенную осторожность.
10:04:52 06-12-2023
А давайте в такую погоду (она бывает всего пару раз за год) е работать и сидеть дома. Ничего всё равно не изменится, кроме того что люди и техника будут целы.
14:49:15 06-12-2023
Гость (10:04:52 06-12-2023) А давайте в такую погоду (она бывает всего пару раз за год) ... Здравая мысль, лучше пару-тройку дней дома пересидеть и выйти здоровым на работу, чем 2-3 месяца с переломом на больничном.
10:12:11 06-12-2023
И детей из школ отпустить, что б без долгов. А то погода жесть, но посещение на усмотрение родителей
15:43:04 06-12-2023
Гость (14:49:15 06-12-2023) Здравая мысль, лучше пару-тройку дней дома пересидеть и выйт... А все остальное после отсидки дома? Горы снега и придем к тому же. Чистить убирать
16:29:07 06-12-2023
Валентина (15:43:04 06-12-2023) А все остальное после отсидки дома? Горы снега и придем к то... Так то снег, а то дикий гололед - разные вещи.
16:34:06 06-12-2023
опять кирпичи с крыш полетят?
18:52:34 06-12-2023
И не только кирпичи полетят
10:17:33 07-12-2023
вот не когда такого не было вот опять!