В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за непогоды

Как рассказал Томенко, в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, ветер, повсеместный гололед, плюсовая температура воздуха днем и последующее резкое похолодание

06 декабря 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Виктор Томенко.

Глава региона рассказал, что в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, ветер, повсеместный гололед, плюсовая температура воздуха днем и последующее резкое похолодание. В результате с 18:00 сегодня, 6 декабря, и до 06:00 утра завтрашнего дня, 7 декабря, в разных районах края температура изменится на 15-20 градусов.

"Сочетание всех этих факторов представляет большую угрозу нормальной работе всей инфраструктуры, социальной сфере, объектам экономики и каждому из нас. Поэтому в крае сегодня будет введен режим повышенной готовности для всех органов управления, сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – написал Томенко.Он отметил, что все органы власти и учреждения будут работать по своему плану и координировать действия в рамках вышеупомянутой системы. Глава региона призвал всех жителей соблюдать в эти дни особенную осторожность.