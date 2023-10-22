НОВОСТИНедвижимость

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья

Целевой показатель составляет 780 тысяч "квадратов"

22 октября 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

По итогам января-сентября 2023 года ввод жилья в Алтайском крае составил 688,9 тысячи квадратных метров, сообщили в Минстрое региона.

Тем самым установленный федеральным ведомством целевой показатель в 780 тысяч "квадратов" выполнен уже на 88,3%.

Общий объем введенного многоквартирного жилфонда составил 210 тысяч квадратных метров. Еще 478,8 тысячи "квадратов" ввели индивидуальные застройщики.

Ранее стало известно, что в России в третьем квартале текущего года выросли спрос и цены на аренду жилья.

Алтайский край Статистика недвижимость

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:35:35 22-10-2023

Недавно АМИТЕЛ писал,что" цены на новостройки в столице края сравнялись с новосибирскими из-за дефицита нового жилья. Сейчас продаётся примерно в два раза меньше квартир, чем два года назад. А строится – на треть меньше уровня 2021 года".

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:50 22-10-2023

Гость (09:35:35 22-10-2023) Недавно АМИТЕЛ писал,что" цены на новостройки в столице края... Посмотрите Авито - в новых домах(не говоря уж о сданных 10-15 лет назад) полно продающихся квртир. В том же Аванесова,44 аж 17 штук! Покупай- не хочу!))) Кто хотел переехать в благоустроенное жильё - пожалуйста!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:05 22-10-2023

Гость (16:20:50 22-10-2023) Посмотрите Авито - в новых домах(не говоря уж о сданных 10-1... Я на зарплату учителя не смогу даже в ипотеку взять.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

10:54:57 22-10-2023

Какие большие цифры. Молодцы! У нас вот-вот в Камне-на-Оби уже много лет ничего не строят совсем......

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:16:10 22-10-2023

Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пустующих, в городе уже наверное по несколько десятков квартир(не метров квадратных) приходится на каждого жителя,включая стариков и младенцев!А очередь нуждающихся в жилье практически не движется.Правителям плевать на малоимущих,бездомных,пенсионеров.Такое ощущение,что они хотят чтобы эти категории вымерли-это такая борьба с бедностью видимо.Вот если бы приняли закон о "Безусловном базовом доходе" для каждого гражданина страны с ежемесячной выплатой хотя-бы 25000р. и ежегодной индексацией -это была-бы реальная борьба с бедностью и народ благодарил бы их.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:58 22-10-2023

Александр (11:16:10 22-10-2023) Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пус... Сидел бы и бухал на эти деньги народ. Кто с головой или с руками - те зарабатывают нормально. А какой смысл поддерживать алкашей и тунеядцев?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:32 23-10-2023

Александр (11:16:10 22-10-2023) Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пус... Наивная надежда на хороших правителей. Хороший дядя придет и раздаст всем бесплатно. В прошлой раз только Октябрьская Революция смогла "уговорить" поделиться.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:04 22-10-2023

А кому принадлежат эти метры почему не написали? На ком недвижимость зарегистрирована? Чего народ то дурить? Рядовые Барнаульцы себе не могут позволить жилье. Покупают иногородние (в основном Москва и другие богатые города). Либо барнаульские богатеи для последующей сдачи в аренду.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:02 22-10-2023

Главное это обеспечение граждан дешевым качественным жильем без накруток на 100 и более процентов цены, а не не проданные микрорайоны.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:16 23-10-2023

Стало ли жилье доступней для большей части населения? А то чужие квадратные метры больше раздражают, чем приносят гордость за малую родину.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров