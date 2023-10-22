В Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья

Целевой показатель составляет 780 тысяч "квадратов"

22 октября 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам января-сентября 2023 года ввод жилья в Алтайском крае составил 688,9 тысячи квадратных метров, сообщили в Минстрое региона.

Тем самым установленный федеральным ведомством целевой показатель в 780 тысяч "квадратов" выполнен уже на 88,3%.

Общий объем введенного многоквартирного жилфонда составил 210 тысяч квадратных метров. Еще 478,8 тысячи "квадратов" ввели индивидуальные застройщики.

Ранее стало известно, что в России в третьем квартале текущего года выросли спрос и цены на аренду жилья.