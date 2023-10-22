В Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья
Целевой показатель составляет 780 тысяч "квадратов"
22 октября 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
По итогам января-сентября 2023 года ввод жилья в Алтайском крае составил 688,9 тысячи квадратных метров, сообщили в Минстрое региона.
Тем самым установленный федеральным ведомством целевой показатель в 780 тысяч "квадратов" выполнен уже на 88,3%.
Общий объем введенного многоквартирного жилфонда составил 210 тысяч квадратных метров. Еще 478,8 тысячи "квадратов" ввели индивидуальные застройщики.
Ранее стало известно, что в России в третьем квартале текущего года выросли спрос и цены на аренду жилья.
09:35:35 22-10-2023
Недавно АМИТЕЛ писал,что" цены на новостройки в столице края сравнялись с новосибирскими из-за дефицита нового жилья. Сейчас продаётся примерно в два раза меньше квартир, чем два года назад. А строится – на треть меньше уровня 2021 года".
16:20:50 22-10-2023
Гость (09:35:35 22-10-2023) Недавно АМИТЕЛ писал,что" цены на новостройки в столице края... Посмотрите Авито - в новых домах(не говоря уж о сданных 10-15 лет назад) полно продающихся квртир. В том же Аванесова,44 аж 17 штук! Покупай- не хочу!))) Кто хотел переехать в благоустроенное жильё - пожалуйста!
19:05:05 22-10-2023
Гость (16:20:50 22-10-2023) Посмотрите Авито - в новых домах(не говоря уж о сданных 10-1... Я на зарплату учителя не смогу даже в ипотеку взять.
10:54:57 22-10-2023
Какие большие цифры. Молодцы! У нас вот-вот в Камне-на-Оби уже много лет ничего не строят совсем......
11:16:10 22-10-2023
Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пустующих, в городе уже наверное по несколько десятков квартир(не метров квадратных) приходится на каждого жителя,включая стариков и младенцев!А очередь нуждающихся в жилье практически не движется.Правителям плевать на малоимущих,бездомных,пенсионеров.Такое ощущение,что они хотят чтобы эти категории вымерли-это такая борьба с бедностью видимо.Вот если бы приняли закон о "Безусловном базовом доходе" для каждого гражданина страны с ежемесячной выплатой хотя-бы 25000р. и ежегодной индексацией -это была-бы реальная борьба с бедностью и народ благодарил бы их.
17:24:58 22-10-2023
Александр (11:16:10 22-10-2023) Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пус... Сидел бы и бухал на эти деньги народ. Кто с головой или с руками - те зарабатывают нормально. А какой смысл поддерживать алкашей и тунеядцев?
10:31:32 23-10-2023
Александр (11:16:10 22-10-2023) Жильё строят каждый год не мало,в Барнауле много квартир пус... Наивная надежда на хороших правителей. Хороший дядя придет и раздаст всем бесплатно. В прошлой раз только Октябрьская Революция смогла "уговорить" поделиться.
16:03:04 22-10-2023
А кому принадлежат эти метры почему не написали? На ком недвижимость зарегистрирована? Чего народ то дурить? Рядовые Барнаульцы себе не могут позволить жилье. Покупают иногородние (в основном Москва и другие богатые города). Либо барнаульские богатеи для последующей сдачи в аренду.
16:26:02 22-10-2023
Главное это обеспечение граждан дешевым качественным жильем без накруток на 100 и более процентов цены, а не не проданные микрорайоны.
10:34:16 23-10-2023
Стало ли жилье доступней для большей части населения? А то чужие квадратные метры больше раздражают, чем приносят гордость за малую родину.