В России подорожала аренда жилья
На съемные квартиры растет спрос
20 октября 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России в третьем квартале 2023 года выросли спрос и цены на аренду жилья, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра "ДОМ.РФ".
Там отметили, что в июле-сентябре наблюдался восстановительный подъем экономики и арендный рынок оказался в ситуации, когда предложение не успевает за повышенным спросом. Из-за этого и начали повсеместно ;дорожать съемные квартиры.
При этом в ближайшем будущем интерес к такому жилью будет расти за счет снижения доступности рыночной ипотеки, считают аналитики.
Ранее сообщили, что в России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала.
14:50:02 20-10-2023
Да какие свиньи снимают сейчас квартиру (есть конечно и исключения как и во всем), так я бы вообще ценник для них космический выставляла. Засрут, убьют и все в следующую съезжают. Люди даже пол могут не мыть за все время проживания.
14:58:48 20-10-2023
Гость (14:50:02 20-10-2023) Да какие свиньи снимают сейчас квартиру (есть конечно и искл... И главное не угадаешь, иногда девочка -конфеточка так засрет что клининг ножами вырезает. А порой мужчина живет ни пылинки ни соринки. И по моему опыту лучше сдать семье с животным чем с детьми... это АД.
15:06:39 20-10-2023
Гость (14:58:48 20-10-2023) И главное не угадаешь, иногда девочка -конфеточка так засрет... Парни и одинокие мужчины - самые чистоплотные.
15:20:39 20-10-2023
Гость (15:06:39 20-10-2023) Парни и одинокие мужчины - самые чистоплотные.... тоже как повезет(.. в крайний раз, лопатой его вещи с пола грузили по мешкам. Человек попался из этих плюшкиныхя что с помоек все в дом..беее
18:22:14 20-10-2023
Гость (14:50:02 20-10-2023) Да какие свиньи снимают сейчас квартиру (есть конечно и искл... 3 года сдавала квартиру коллеге, потом решила продать квартиру. вот тут- то я и пришла в нее впервые за три года и офигела, мягко скажем. это был натуральный бомжатник, хотя коллега с виду приличная девушка на работе. чтобы вы понимали степень срача, то пол в квартире не мыли ни разу за это время. про сантехнику я лучше промолчу. выйдя из квартиры, я зашла в ближайший магазин, купила огромную бутыль воды и долго мыла руки на улице.
21:19:42 20-10-2023
Гость (14:50:02 20-10-2023) Да какие свиньи снимают сейчас квартиру (есть конечно и искл... Мы сняли квартиру на 3-6 человек, получается недорого. Нам в квартире еду подогреть и переночевать (можно на матрасе). Чистота, ремонт в квартире нас не интересует.
16:26:03 20-10-2023
Ну вот и договорили до того в комментариях, что аренда дешевой быть не может. Риски по засранцам надо покрывать сполна. Вообще я не понимаю тех, кто готов платить аренду и в итоге не иметь своего жилья, они что до старости жить не собираются? На пенсии кто за них аренду платить будет? А тут плати себе ипотеку и в итоге на старости лет с жильем хоть будешь.
18:13:12 20-10-2023
Гость (16:26:03 20-10-2023) Ну вот и договорили до того в комментариях, что аренда дешев... Малр ли, что еще ты не понимаешь. Раз снимают, значит, есть причины.
20:07:14 20-10-2023
Гость (16:26:03 20-10-2023) Ну вот и договорили до того в комментариях, что аренда дешев... 1) у меня одному зарплаты на ипотеку не хватить, 2) срок ипотеки, столько времени не живут в браке, разводятся, 3) на ремонт своей квартиры нужны деньги и время, которых не хватает, 4) до пенсии я не доживу, 5) если до старости доживу, то моей пенсии не хватит за коммунальные услуги в своей квартире платить.
20:21:47 20-10-2023
Гость (20:07:14 20-10-2023) 5) если до старости доживу, то моей пенсии не хватит за коммунальные услуги в своей квартире платить. . так ты бомжара заранее приготовленный.. тебя из хаты в любом случае выгонят...
20:50:48 20-10-2023
Гость (20:21:47 20-10-2023) так ты бомжара заранее приготовленный.. тебя из хаты в любом... Другое жильё сниму.
17:28:49 20-10-2023
Вообще я не понимаю тех, кто готов платить аренду и в итоге не иметь своего жилья, он--- тот же вопрос. Ладно молодые съехали в взрослую жизнь. Ладно развелись съехали.студенты там... Реально взрослые есть люди всю жизнь по съемкам с баулами. Туда-сюда
18:50:15 20-10-2023
Тоже не понимаю, как? Плати за ипотеку ежемесячно от 100 тысяч, но зато своё жильё. Сейчас меньше этой суммы вообще никто не зарабатывает!
11:27:23 22-10-2023
Гость (18:50:15 20-10-2023) Тоже не понимаю, как? Плати за ипотеку ежемесячно от 100 тыс... Это шутка такая?
00:27:08 22-10-2023
На данный момент выгоднее снимать в аренду, чем покупать в ипотеку примерно на 10% годовых. Аренда вырастет , но не на столько на сколько подорожали квартиры. Мой прогноз цены на квартиры в ближайшее время прекратят рост, и даже, возможно, пойдут вниз. Т.к. рост зарплат не успевает за ростом стоимости жилья. Это уже было не так давно когда цены стояли на месте около 8- 10 лет.