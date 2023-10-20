В России подорожала аренда жилья

На съемные квартиры растет спрос

20 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России в третьем квартале 2023 года выросли спрос и цены на аренду жилья, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра "ДОМ.РФ".

Там отметили, что в июле-сентябре наблюдался восстановительный подъем экономики и арендный рынок оказался в ситуации, когда предложение не успевает за повышенным спросом. Из-за этого и начали повсеместно ;дорожать съемные квартиры.

При этом в ближайшем будущем интерес к такому жилью будет расти за счет снижения доступности рыночной ипотеки, считают аналитики.

Ранее сообщили, что в России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала.