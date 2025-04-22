В Алтайском крае ввели временные ограничения на ловлю рыбы
Запрет связан с периодом нереста
22 апреля 2025, 16:45, ИА Амител
В Алтайском крае начался период нереста рыбы. Из-за этого с 20 апреля в регионе ввели временные ограничения на ее добычу в промышленных масштабах. Об этом сообщили в Минприроды Алтайского края.
Так, с 20 апреля по 20 мая запрет на ловлю рыбы будет действовать на реке Оби с притоками и пойменными водными объектами. С 25 апреля по 25 мая ограничения вводят на озерах Алтайского края и копанцах, соединяющих озера с полями.
С 25 апреля по 10 июня рыбу нельзя будет ловить в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края. А с 10 апреля по 15 июля – на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.
С 15 октября по 10 июня под ограничения попадают зимовальные ямы на Оби:
- "Усть-Калманская";
- "Калистратихинская";
- "Блюдечко";
- "Затонская";
- "Чумышская";
- "Елунинская";
- "Боровиковская";
- "Шелаболихинская".
Кроме этого, в период нереста на водоемах нельзя использовать маломерные и прогулочные суда.
18:24:41 22-04-2025
А что это за рыба такая на фото появилась в Алтайском крае. Гугл-объектив её определил как нитепёр полосатый...
18:53:30 22-04-2025
Лёд сошёл с водохранилища числа 10 апреля, тралы по три раза на день шастали по водохранилищу, запрет с 25 апреля. какой нерест хотят сохранить? Всё давно вычерпали, а минприроды и рыбнадзор отписки отписывают о пересмотре сроков запрета. Выйдите уже из спячки.
09:30:53 23-04-2025
если я с удочкой порыбачу - меня в тюрьму бросят? А что я буду есть тогда?
10:10:20 23-04-2025
3343 (09:30:53 23-04-2025) если я с удочкой порыбачу - меня в тюрьму бросят? А что я бу... в тюрячке - минтай, наверное.
14:49:19 23-04-2025
Кому нереститься? По водохранилищу в районе с.Крутиха - Камень-на-Оби сегодня уже тралы раз шесть прошли, и так каждый день.