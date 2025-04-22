В Алтайском крае ввели временные ограничения на ловлю рыбы

Запрет связан с периодом нереста

22 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424

В Алтайском крае начался период нереста рыбы. Из-за этого с 20 апреля в регионе ввели временные ограничения на ее добычу в промышленных масштабах. Об этом сообщили в Минприроды Алтайского края.

Так, с 20 апреля по 20 мая запрет на ловлю рыбы будет действовать на реке Оби с притоками и пойменными водными объектами. С 25 апреля по 25 мая ограничения вводят на озерах Алтайского края и копанцах, соединяющих озера с полями.

С 25 апреля по 10 июня рыбу нельзя будет ловить в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края. А с 10 апреля по 15 июля – на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.

С 15 октября по 10 июня под ограничения попадают зимовальные ямы на Оби:

"Усть-Калманская";

"Калистратихинская";

"Блюдечко";

"Затонская";

"Чумышская";

"Елунинская";

"Боровиковская";

"Шелаболихинская".

Кроме этого, в период нереста на водоемах нельзя использовать маломерные и прогулочные суда.