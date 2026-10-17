В Алтайском крае выделили 450 млн рублей на модернизацию учреждений культуры

Большая часть запланированных работ по их обновлению в 2026 году выполнена

17 октября 2026, 15:35, ИА Амител

Обновленные учреждения культуры в Алтайском крае / Фото: правительство Алтайского края

В 2026 году на обновление учреждений культуры Алтайского края направили около 450 млн рублей. В Министерстве культуры поделились результатами работы за весь год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы один из немногих регионов России, который располагает такой многочисленной и многопрофильной сетью учреждений культуры, более 90% из которых расположены в сельской местности. Поэтому для нас крайне важно, с учетом специфики региона, поддерживать развитие именно муниципальных детских школ искусств, музеев, библиотек и учреждений культурно-досугового типа", — подчеркнул Юрий Абдуллаев.

Как отметила министр культуры региона Елена Безрукова, большая часть работ, запланированных на 2026 год, уже выполнена. На обновление 22 учреждений из федерального и краевого бюджетов выделили 447 млн рублей.

Что уже сделано?

В 2026 году в регионе открыли три библиотеки нового поколения в Заринске, Рубцовске и селе Чарышское. В Славгороде и Троицком заработали детские культурно-просветительские центры.

Десять детских школ искусств края обновили парк музыкальных инструментов, приобрели оборудование и учебную литературу на сумму более 36 млн рублей.

Государственный художественный музей, который находится в Барнауле, получил новое оборудование, завершается техническое оснащение Каменского районного краеведческого музея. Алтайский театр драмы им. В. М. Шукшина приобрел световое оборудование на федеральные средства.

Бийская библиотека №6, признанная лучшей по итогам работы, провела текущий ремонт, закупила новую мебель, книги и интерактивный мультимедийный комплекс.

Кроме того, специалисты завершили капитальный ремонт Тальменского многофункционального культурного центра.

Где сейчас идет модернизация?

В 2026 году также начался капитальный ремонт в Зональном Доме культуры. Двухлетние работы идут с опережением графика: уже завершены демонтаж, подключение к инженерным сетям, устройство отмостки и кровли. Ведется обустройство подвального помещения, которое ранее не эксплуатировалось, что позволит увеличить полезную площадь здания.

В Индустриальном районе Барнаула строится самая большая в регионе детская музыкальная школа. На площадке уже вырыт котлован, проведено энергоснабжение и забито 480 свай, успешно прошедших испытания. К концу месяца планируется закрыть контур подвала и начать кирпичную кладку первого этажа. Строительство рассчитано на три года и должно завершиться к концу 2028 года.