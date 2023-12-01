В Алтайском крае выделили около 170 млн рублей дополнительно на ремонт после урагана

Средства нужны на ремонт зданий и других объектов муниципальной собственности в 37 районах, в том числе в Завьяловском, Косихинском, а также в Залесовском муниципальном округе

01 декабря 2023, 20:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае выделили около 170 млн рублей дополнительно на восстановительные работы после урагана, который прошел в ноябре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что муниципалитеты края постоянно нуждаются в поддержке на региональном уровне. Это касается текущих вопросов, плановых проектов, а также чрезвычайных ситуаций.

"Поэтому после консультаций с главами муниципалитетов и с учетом обращений жителей края, которые поступали в том числе и на прямую линию, принял решение о выделении дополнительно около 170 миллионов рублей на восстановительные работы", – написал Томенко.По его словам, средства нужны на ремонт зданий и других объектов муниципальной собственности в 37 районах, в том числе в Завьяловском, Косихинском и в Залесовском муниципальном округе. Также средства пойдут на восстановительные работы в 58 школах, больницах, учреждениях соцзащиты по всему краю.

Напомним, что сильный ураган обрушился на Алтайский край 19 ноября. По информации МЧС, во время разбушевавшейся стихии без электричества осталось более 500 населенных пунктов, в 269 населенных пунктах повреждены кровли более чем 1000 объектов разного назначения. 17 человек во время урагана пострадали, один погиб.