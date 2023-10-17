В Алтайском крае вырастет предельная стоимость техосмотра

Изменения вступят в силу в 2024 году

17 октября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае установили новый предельный размер стоимости технического осмотра автомобилей. Постановление правительства региона опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Так, максимальная цена осмотра легкового авто вместимостью не более восьми пассажиров вырастет с 913 до 1022 рублей, для машин массой не более 5 тонн – с 1563 до 1749 рублей, транспортных средств с допустимой массой свыше 5 тонн – с 1888 до 2113 рублей. Цена техосмотра наземного электротранспорта увеличится с 1331 до 1467 рублей.

Почти незаметно повысится стоимость осмотра мототранспортных средств – с 321 рубля до 359.

Постановление подписали в рамках нескольких федеральных правовых актов, в том числе принятого в 2022 году приказа ФАС "Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра". Оно вступит в силу 1 января 2024 года.