Зарплаты, темпы, результаты: в правительстве Алтайского края подвели итоги 2024 года
Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам девяти месяцев увеличилась на 18,9%
12 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
Вице-премьер правительства Алтайского края, министр экономического развития Евгений Дешевых на заседании Союза промышленников рассказал о некоторых итогах уходящего года, сообщает "Атмосфера".
Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам девяти месяцев 2024 года увеличилась на 18,9% к соответствующему периоду прошлого года. Ускоренные темпы роста, по словам министра, отмечаются в промышленности – более 20%.
В целом динамика промышленного производства на протяжении всего года опережала среднероссийскую. За десять месяцев индекс составил 105,8%.
"Это второе место в Сибири, первое мы уступаем пока Иркутской области. В обрабатывающем секторе индекс промышленного производства 106%. Здесь третье место в СФО, впереди нас Новосибирск и также Иркутск", – отметил Дешевых.
Хороших результатов добились и алтайские аграрии, несмотря на то, что им пришлось работать в достаточно сложных погодных условиях.
"Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 8,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор зерна и зернобобовых культур достиг почти 6 млн тонн в бункерном весе", – подчеркнул вице-премьер.
Что касается строительства, то темпы ввода жилья сохраняются на высоком уровне. За десять месяцев введено 780 тыс. кв. метров – это на 9,5% превышает уровень прошлого года.
Растут и собственные поступления в бюджет края, размер которого составляет 200 млрд рублей. По итогам десяти месяцев "свои доходы" составили 20%.
12:58:11 12-12-2024
Андерсен отдыхает
13:19:32 12-12-2024
Пока в этой стране будут так же красиво отчеты писать а работу строить на основнании этих выдуманных отчетов - не будет успеха. Так и будем отстающей тсраной и рано или поздно отстанем так, что поработят нас. А виной этому вот эти писари, которые хлеще спилберга придумывают красивые цифры
23:23:22 12-12-2024
Где она эта промышленность и почему хлеб в бункерном весе, да и зерно оно по качеству - разное (фуражное зерно-тоже зерно)? Это в Москве не знают чем отличается бункерный от зачетного, а тут Алт. край. Что про коров, молоко в житнице Сибири умолчали. Поступления в бюджет? Да, ждут когда и сколько с Москвы прилетит на поддержку просиженных штанов. В более половины районов поля бурьяном давно заросли, а промышленность сгинула лет 20-ть назад. Путина на вертушке повозить нужно, с верху на край пусть глянет. Ляпота!
23:24:39 12-12-2024
Сейчас Путину вопрос задам. Что хорошего и наверняка знает он об Алтайском крае?!
13:23:17 19-12-2024
Так красиво рапортуют о росте всего и о блестящих перспективах, от которых глаза слепнут, а Алтайский край возглавляет топ по количеству уехавших в другие регионы. Реальные зарплаты не растут, и вы прекрасно знаете почему. Нельзя победить Дракона, потому что сам становишься Драконом.