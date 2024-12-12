Зарплаты, темпы, результаты: в правительстве Алтайского края подвели итоги 2024 года

Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам девяти месяцев увеличилась на 18,9%

12 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Евгений Дешевых / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-премьер правительства Алтайского края, министр экономического развития Евгений Дешевых на заседании Союза промышленников рассказал о некоторых итогах уходящего года, сообщает "Атмосфера".

Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам девяти месяцев 2024 года увеличилась на 18,9% к соответствующему периоду прошлого года. Ускоренные темпы роста, по словам министра, отмечаются в промышленности – более 20%.

В целом динамика промышленного производства на протяжении всего года опережала среднероссийскую. За десять месяцев индекс составил 105,8%.

"Это второе место в Сибири, первое мы уступаем пока Иркутской области. В обрабатывающем секторе индекс промышленного производства 106%. Здесь третье место в СФО, впереди нас Новосибирск и также Иркутск", – отметил Дешевых.

Хороших результатов добились и алтайские аграрии, несмотря на то, что им пришлось работать в достаточно сложных погодных условиях.

"Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 8,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор зерна и зернобобовых культур достиг почти 6 млн тонн в бункерном весе", – подчеркнул вице-премьер.

Что касается строительства, то темпы ввода жилья сохраняются на высоком уровне. За десять месяцев введено 780 тыс. кв. метров – это на 9,5% превышает уровень прошлого года.

Растут и собственные поступления в бюджет края, размер которого составляет 200 млрд рублей. По итогам десяти месяцев "свои доходы" составили 20%.