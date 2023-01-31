В Алтайском крае выросла максимальная сумма выплат по больничным листам

Теперь сотрудники со стажем более восьми лет могут получить дневную выплату в размере более 2,7 тысячи рублей

31 января 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

В отделении Социального фонда России по Алтайскому краю заявили об увеличении размера пособий по временной нетрудоспособности. С 1 января максимальная сумма дневной выплаты составляет 2736,99 рубля для тех, чей стаж превышает восемь лет, – в этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка.

Как отметила начальник управления организации страховых выплат ведомства Елена Воронцова, если стаж сотрудника составляет от пяти до восьми лет, то пособие составляет 80% от среднего заработка, а менее пяти лет – лишь 60%. Если работник не может подтвердить свой заработок за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда, ему будет положено пособие исходя из МРОТ, скорректированного на размер ставки рабочего времени.

К позитивным изменениям также отнесли и отмену справки по форме 182н с данными о зарплате, которая получалась у предыдущих работодателей. Теперь Социальный фонд России автоматически запрашивает данные у Федеральной налоговой службы.