В Алтайском крае выросла номинальная и реальная заработная плата
На май 2024 года средняя зарплата по полному кругу организаций достигла 50 308 рублей
26 июля 2024, 20:51, ИА Амител
С января по май 2024 года в Алтайском крае выросла среднемесячная заработная плата. Как рассказали в краевом управлении по труду и занятости населения, рост в номинальном выражении составил 18,6%, а в реальном – 8,9%.
Так, средняя зарплата по полному кругу организаций достигла 50 308 рублей, а по крупным и средним организациям – 55 745 рублей. Сильнее всего выросли доходы сотрудников в строительстве, металлургическом производстве, прочих транспортных средств и оборудования, а также текстильных изделий – свыше 30%.
Управление также отметило высокий уровень зарплат у работников транспортной отрасли, добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности. В этих сферах средняя оплата труда превышает 80 тысяч рублей в месяц: это выше среднекраевого показателя в 1,6-2,2 раза.
Всего в регионе зарплату выше среднекраевой получают 201,2 тысячи человек. Это 37,2% от общего числа.
20:56:20 26-07-2024
А вот что я вам говорил?
Растет и кооосится!
21:10:38 26-07-2024
Сказала что циклический перегрев экономики
То есть все не просто хорошо, а замечательно.
21:16:23 26-07-2024
Самим не смешно???
22:41:41 26-07-2024
Ежели бы у меня была зарплата 50 то я бы жил кум королю... А пока что 20...
06:16:49 27-07-2024
Иван (22:41:41 26-07-2024) Ежели бы у меня была зарплата 50 то я бы жил кум королю... А... а Вы попробуйте на производство устроиться, а не комментарии за деньги писать
08:45:55 27-07-2024
Гость (06:16:49 27-07-2024) а Вы попробуйте на производство устроиться, а не комментарии... Да можно и 200 т.р. получать...
10:14:41 27-07-2024
Гость (06:16:49 27-07-2024) а Вы попробуйте на производство устроиться, а не комментарии...
А ты попробуй глупости тут всякие не писать. Книжки почитай, если умеешь.
Иван, полтос - это не так уж и много. Вернее, совсем не много.
17:44:40 27-07-2024
Гость (10:14:41 27-07-2024) А ты попробуй глупости тут всякие не писать. Книжки почи... Глупость, моя хорошая, когда человек с головой и руками получает 20 тысяч, ещё большая глупость, писать об этом.
07:41:06 27-07-2024
Иван (22:41:41 26-07-2024) Ежели бы у меня была зарплата 50 то я бы жил кум королю... А... Ваня, а че ты за двадцатку то делаешь? Может ты сканворды на проходной разгадываешь… Тогда и двадцатки тебе слишком много.
08:37:34 27-07-2024
Иван (22:41:41 26-07-2024) Ежели бы у меня была зарплата 50 то я бы жил кум королю... А... Работать надо
23:05:40 26-07-2024
Отработал месяц-получил 25.000 рублей!!!
00:38:38 27-07-2024
А где в алтайском крае добыча полезных ископаемых и каких?
01:07:20 27-07-2024
Работаю учителем на одну ставку. Зарплата 19252. В интернете на работных сайтах пишут, что зарплаты учителей от 22129, (а это те же 19252 плюс подоходный налог), потому что даже уборщицы сейчас получают больше учителей. Это позорище и геноцид профессии когда- нибудь закончится? Есть подозрение, что все делается специально, чтобы выпускница педа не могла на свою зарплату снимать в городе жилье и обеспечивать себя и ехала работать в родную деревню. То есть из-за миграционных проблем нищенствуют сотни тысяч учителей, вынужденных набирать себе часы, ставки, репетиторство, кружки, внеурочки чтобы выжить.
07:44:35 27-07-2024
Светлана (01:07:20 27-07-2024) Работаю учителем на одну ставку. Зарплата 19252. В интернете... В школе, где учится мой ребенок, его учителя получают в районе 50. Это старшие классы и учителя с опытом. Не знаю чего они там набирают, но это медицинский факт. Барнаул.
13:39:54 27-07-2024
Гость (07:44:35 27-07-2024) В школе, где учится мой ребенок, его учителя получают в райо... Вам сами учителя рассказывают, сколько они получают? И вы верите исключительно тем учителям?
Я учитель со стажем 27 лет. Веду 30 часов, постоянно приходится зарабатывать "стимулирующие"- самой участвовать в никому ненужных конференциях, детей уговаривать участвовать в типа "олимпиадах" и тд, - и получаю 27 тыс. В этих статьях даже не упомянули учителей.... А зачем ?... Это кто такие , чтобы их упоминать?....
19:07:24 27-07-2024
Гость (13:39:54 27-07-2024) Вам сами учителя рассказывают, сколько они получают? И вы ве... Да, сами учителя говорят в частных разговорах, у нас довольно хорошие отношения между родителями учеников и учителями. Более того, мы неоднократно проводили вместе внеклассные мероприятия, ездили в зоопарк в Нске, в Бийск, в Горный. Я точно знаю о чем говорю. Да и им нет никакого смысла врать - было бы у них материальное положение хуже, они бы точно сказали.
10:14:26 27-07-2024
Светлана (01:07:20 27-07-2024) Работаю учителем на одну ставку. Зарплата 19252. В интернете... Не нужно раскачивать лодку!
Или вы на зарплате у врагов?
Президент ясно обозначил приоритеты, нам нужно сплотиться в это не простое время, а не разжигать на ровном месте
01:44:00 27-07-2024
Всего в регионе зарплату выше среднекраевой получают 201,2 тысячи человек. Это 37,2% от общего числа
Что-то не сходится - 201 000 + 543 000 = 743 000 человек, а в крае 1,8 млн человек работающих (3) По состоянию на 1 апреля 2024 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 10,8 тысячи человек, или 1% от численности рабочей силы. т.е 100% -это 1,08 млн человек
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: https://altairegion22.ru/territory/ekonomika/rynok-truda/situatsiya-na-rynke-truda-altayskogo-kraya-yanvar-mart-2024-goda-/).
Где потерялись 337 000 человек??? Или зарплату больше средней получают около 18%, что гораздо реальнее.т.е. 82% получают зарплату ниже 50 308 руб.
02:14:47 27-07-2024
50 т.р это наверное они имели в виду заработную плату когда работаешь на двух работах)))(((а если реально отправить их в центр занятости населения в городе Барнаул,то там предлагают за чуть выше 20т.р., просто смешно читать такую статью,1/3 населения края находится за чертой бедности или примерно около этого уровня,в семьях очень редко когда больше одного ребёнка так как очень трудно прокормить,одеть,отучить, в общем поставить на ноги второго, третьего ребенка итд,отток населения из края просто катастрофический так как люди едут куда глаза глядят в поисках работы и лучшей жизни, чтобы прокормиться и выжить, уровень населения потдерживается за счёт приезжих иностранцев в ковычках,так называемых гастарбайтеров,хотя этот термин уже в прошлом они на нашей земле и Родине чувствуют себя как дома а то и лучше,позволяют себе то что нельзя дома, весь средний бизнес где более менее приличный доход под ними,на стройке их уже не заставишь работать,они сейчас водителя,охранники итд , где не надо физически трудиться, Яндекс такси поголовно состоит из наших друзей из средней Азии, хотя конечно речь не об этом а о средней заработной плате в нашем регионе,но просто обидно и это крик души, просто порой поражает эта пропасть между людьми и чиновниками,такое ощущение что тот кто составляет такие рейтинги ,высчитывает всё это,делает отчёт и всё это публикуют просто издевается и глумится над простым народом (а простой народ это больше 80% населения региона), либо надо быть просто умственно отсталым чтобы такое писать или читать и верить в это.Извиняюсь конечно за резкость и не сдержанность этого комментария,ну думаю адекватные люди меня поймут и потдержат.
07:42:58 27-07-2024
Трудоголик (02:14:47 27-07-2024) 50 т.р это наверное они имели в виду заработную плату когда ... ПоТдерживать вас лично я не стану.
02:19:40 27-07-2024
Если б я был султан я б имел трёх жён)))вот если бы у меня была ЗП 50 т.р. то ресторанной едой был бы окружон))))
05:59:46 27-07-2024
Минимальную заработную плату ещё никто не отменял. Отмените её, а то она статистику портит.
06:15:30 27-07-2024
Моя зп 30тр. Притом, что оклад подняли в 2раза.
07:45:25 27-07-2024
Гость (06:15:30 27-07-2024) Моя зп 30тр. Притом, что оклад подняли в 2раза. ... Профессия, образование?
08:29:11 27-07-2024
Гость (06:15:30 27-07-2024) Моя зп 30тр. Притом, что оклад подняли в 2раза. ... кем трудитесь?
07:05:03 27-07-2024
55 000 без налогов. В чёрную. Кто не работает тот ест. Учись студент!!!
09:10:49 27-07-2024
Шиномонтажник (07:05:03 27-07-2024) 55 000 без налогов. В чёрную. Кто не работает тот ест. Учись... Когда на пенсию пойдете, не забудьте тут, пожалуйста, отписаться о размере своей пенсии. Также с восклицательными знаками.
09:45:35 27-07-2024
Шиномонтажник (07:05:03 27-07-2024) 55 000 без налогов. В чёрную. Кто не работает тот ест. Учись... Он еще гордится этим - маленькая зп и та в черную. Действительно все у нас плохо в АК.
12:22:36 27-07-2024
Шиномонтажник (07:05:03 27-07-2024) 55 000 без налогов. В чёрную. Кто не работает тот ест. Учись... Потом пенсию будете требовать за счёт чужих налогов не стесняясь.
08:09:24 27-07-2024
Кондуктор 45. Может хватит из новости в новость сопли на кулак наматывать? Кто работает, тот зарабатывает
08:39:27 27-07-2024
60 т р после уплаты ндфл. на заводе
16:59:16 27-07-2024
Гость (08:39:27 27-07-2024) 60 т р после уплаты ндфл. на заводе... Это что же за завод? Рад за вас!
17:36:30 27-07-2024
Америкатан (16:59:16 27-07-2024) Это что же за завод? Рад за вас!... Да любой завод сейчас дает 50+ денег. Горэлектротранс набирает кондукторов на 45.
08:40:23 27-07-2024
добавлю, всё в белую
08:41:46 27-07-2024
У нас в крае, в каждом населенном пункте доменные и мартеновские печи дымят и зарплаты чудесные, от слова чудо.
09:07:45 27-07-2024
Сколько платят за заказные вбросы , как это про повышение зарплат ??? Они же понимают что это временно, и за это всё-таки придётся отвечать…
13:37:16 27-07-2024
Судья (09:07:45 27-07-2024) Сколько платят за заказные вбросы , как это про повышение за... Ты в своем воображения судья?
14:57:48 27-07-2024
если выросли зп. то надо срочно увеличивать налоги.
экономику нельзя перегревать. потому как отложенный спрос породит невозможность таргетировать инфляцию в том числе и в условиях технологических неопределенностей.
16:37:48 27-07-2024
30 т. лет шесть получаю, работа на 1,5 ставки ( медицина), не знаю где повышают в медицине.
18:08:32 27-07-2024
Кандидат наук, доцент 28тр на 1,5 ставки 42тр....где же средняя?
19:09:58 27-07-2024
Гость (18:08:32 27-07-2024) Кандидат наук, доцент 28тр на 1,5 ставки 42тр....где же сред... Так вы задумайтесь, кандидат. Может это с вами что то не так?
20:11:28 27-07-2024
Гость (18:08:32 27-07-2024) Кандидат наук, доцент 28тр на 1,5 ставки 42тр....где же сред... Ну тут уже отписались ведь, нужно было учиться и работать хорошо, а не фигнёй заниматься
15:42:17 28-07-2024
Программист Java в Сбере.
285 т.р. чистыми
Не не могу позволить себе даже приличный дом для семьи.
Как вы на 50-80 т.р. выживаете вообще?