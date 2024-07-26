В Алтайском крае выросла номинальная и реальная заработная плата

На май 2024 года средняя зарплата по полному кругу организаций достигла 50 308 рублей

26 июля 2024, 20:51, ИА Амител

С января по май 2024 года в Алтайском крае выросла среднемесячная заработная плата. Как рассказали в краевом управлении по труду и занятости населения, рост в номинальном выражении составил 18,6%, а в реальном – 8,9%.

Так, средняя зарплата по полному кругу организаций достигла 50 308 рублей, а по крупным и средним организациям – 55 745 рублей. Сильнее всего выросли доходы сотрудников в строительстве, металлургическом производстве, прочих транспортных средств и оборудования, а также текстильных изделий – свыше 30%.

Управление также отметило высокий уровень зарплат у работников транспортной отрасли, добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности. В этих сферах средняя оплата труда превышает 80 тысяч рублей в месяц: это выше среднекраевого показателя в 1,6-2,2 раза.

Всего в регионе зарплату выше среднекраевой получают 201,2 тысячи человек. Это 37,2% от общего числа.