В Алтайском крае выросли объемы производства промышленных предприятий

Основной вклад в рост обеспечила обрабатывающая промышленность

02 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Современный завод / Фото: unsplash.com

Объем производства промышленных предприятий в Алтайском крае по итогам 2023 года вырос на 5,8%. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Алтайкрайстат.

По данным ведомства, за 12 месяцев прошлого года индекс промпроизводства составил 105,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это ниже пиковых значений, которые регистрировались по результатам первых трех кварталов 2023 года – тогда показатель вырос на 7,1%.

Основной вклад в рост производства обеспечила обрабатывающая промышленность. Наибольший прирост отмечается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (45,9%), мебели (23,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (21,9%), металлических изделий (20,2%), прочих готовых изделий (19%), транспортных средств и оборудования (13,9%), лекарств (12,7%), химических веществ (11,8%), кокса и нефтепродуктов (11,6%). Кроме того, выросло водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО на 2,5%.

Просела за этот год добыча полезных ископаемых (-7%). В этой категории отмечается падение добычи металлических руд (-13,2%). Обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 1%.