В Алтайском крае выросли продажи квартир в новостройках на фоне спада ипотеки

Сокращение числа выданных кредитов эксперты связывают с высокой процентной ставкой

19 января 2026, 11:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рынок новостроек Алтайского края показал рост в 2025 году, несмотря на снижение доступности ипотечного кредитования, следует из данных регионального управления Росреестра.

В течение прошлого года в регионе было зарегистрировано 19 393 ипотечных договора – это на 12% меньше, чем годом ранее, когда их число составляло 22 051. Сокращение выдачи ипотеки эксперты связывают с высокой стоимостью кредитов: до середины 2025 года ключевая ставка Банка России удерживалась на уровне 21%, из-за чего рыночные ипотечные предложения доходили до 30% годовых. Лишь ближе ко второму полугодию ситуация начала меняться на фоне снижения ключевой ставки, которая к концу декабря опустилась до 16%.

При этом первичный рынок жилья в Алтайском крае, напротив, продемонстрировал уверенный рост. По данным Росреестра, в 2025 году в регионе заключили 7709 договоров долевого участия, что на 21,5% больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 6342 ДДУ. Существенную роль в этом сыграла льготная семейная ипотека со ставкой 6% годовых, а также маркетинговые программы застройщиков. Дополнительным фактором стал ажиотаж ближе к концу года на фоне ожидаемых изменений условий семейной ипотеки, что подтолкнуло покупателей быстрее выходить на сделки.

Вместе с тем показатели 2025 года все еще уступают пиковым значениям предыдущего периода роста. Так, в 2023 году в Алтайском крае было зарегистрировано 9607 договоров долевого участия и выдано 32 022 ипотечных кредита.