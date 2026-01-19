В Алтайском крае выросли продажи квартир в новостройках на фоне спада ипотеки
Сокращение числа выданных кредитов эксперты связывают с высокой процентной ставкой
19 января 2026, 11:30, ИА Амител
Рынок новостроек Алтайского края показал рост в 2025 году, несмотря на снижение доступности ипотечного кредитования, следует из данных регионального управления Росреестра.
В течение прошлого года в регионе было зарегистрировано 19 393 ипотечных договора – это на 12% меньше, чем годом ранее, когда их число составляло 22 051. Сокращение выдачи ипотеки эксперты связывают с высокой стоимостью кредитов: до середины 2025 года ключевая ставка Банка России удерживалась на уровне 21%, из-за чего рыночные ипотечные предложения доходили до 30% годовых. Лишь ближе ко второму полугодию ситуация начала меняться на фоне снижения ключевой ставки, которая к концу декабря опустилась до 16%.
При этом первичный рынок жилья в Алтайском крае, напротив, продемонстрировал уверенный рост. По данным Росреестра, в 2025 году в регионе заключили 7709 договоров долевого участия, что на 21,5% больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 6342 ДДУ. Существенную роль в этом сыграла льготная семейная ипотека со ставкой 6% годовых, а также маркетинговые программы застройщиков. Дополнительным фактором стал ажиотаж ближе к концу года на фоне ожидаемых изменений условий семейной ипотеки, что подтолкнуло покупателей быстрее выходить на сделки.
Вместе с тем показатели 2025 года все еще уступают пиковым значениям предыдущего периода роста. Так, в 2023 году в Алтайском крае было зарегистрировано 9607 договоров долевого участия и выдано 32 022 ипотечных кредита.
Ну вот, первичный рынок жилья в Алтайском крае, напротив, продемонстрировал уверенный рост. По данным Росреестра, в 2025 году в регионе заключили 7709 договоров долевого участия, что на 21,5% больше, чем в 2024 году. Наверное всё построенное раскупили, дефицит создали. Непонятно только, почему мораторий для Застройщиков по вводу жилья отменили, а отсрочку по штрафам и пеням продлили. Почему у Застройщиков, только по "официальным" данным долгов более 100 млрд. рублей, и почему, по версии Хуснуллина, им грозят массовые банкротства...
11:53:11 19-01-2026
Вы цены на вторичке видели?
12:05:19 19-01-2026
Гость (11:53:11 19-01-2026) Вы цены на вторичке видели?... Что с ними?
12:06:13 19-01-2026
Гость (11:53:11 19-01-2026) Вы цены на вторичке видели?... на вторичке цены процентов на 20-30 дешевле. Плюс наличие ремонта и возможность переезда уже сегодня.
13:28:44 19-01-2026
Гость (12:06:13 19-01-2026) на вторичке цены процентов на 20-30 дешевле. Плюс наличие ре... закон Долиной уже есть потому спроса там нет
на первичке маленько по иному. Тут закон 3х лет действует. Закон есть. Продажи седня есть. Банкротства будут и отбирание квартир за долги застройщика будут
13:31:18 19-01-2026
Знакомые купили по льготной ипотеке новостройку- второй год не могут въехать. Ремонт сейчас -дорогое удовольствие. +мебель.
14:17:50 19-01-2026
Гость (13:31:18 19-01-2026) Знакомые купили по льготной ипотеке новостройку- второй год...
Здесь нужно чётко понимать, что квартиру вашим знакомым купил банк, которому они теперь должны 3-4 стоимости этой квартиры на протяжении срока ипотеки. И дорогое удовольствие, в виде ремонта и мебели, ваши знакомые хотят сделать в условно "своей" квартире.