В Алтайском крае выросли расчеты с самозанятыми
Такие данные приводят аналитики ВТБ
24 сентября 2024, 17:50, ИА Амител
ВТБ сообщает об увеличении объемов расчетов с самозанятыми в Алтайском крае на 58% за первые полгода 2024-го. Клиенты среднего и малого бизнеса перевели самозанятым за товары и услуги порядка 25 млн рублей.
Наибольший объем переводов приходится на строительные и ремонтные работы, за товары собственного производства, аренду недвижимости, а также услуги водителей, бухгалтеров и юристов, уточнили в банке.
"Статистика показывает, что число самозанятых постоянно растет. ВТБ также фиксирует рост числа пользователей личного кабинета самозанятого. В Алтайском крае с начала года оно увеличилось на 60%, соответственно, растет и число компаний, работающих с этой категорией работников", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
Он добавил, что развитие этого вида бизнеса стимулирует банки предлагать комплексный инструментарий для осуществления деятельности и создавать условия, чтобы компаниям было комфортно и выгодно.
20:02:58 24-09-2024
А уж как рады самозанятые - и ни в сказке сказать, ни пером в налоговую описать.