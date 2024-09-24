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В Алтайском крае выросли расчеты с самозанятыми

Такие данные приводят аналитики ВТБ

24 сентября 2024, 17:50, ИА Амител

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik
Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

ВТБ сообщает об увеличении объемов расчетов с самозанятыми в Алтайском крае на 58% за первые полгода 2024-го. Клиенты среднего и малого бизнеса перевели самозанятым за товары и услуги порядка 25 млн рублей.

Наибольший объем переводов приходится на строительные и ремонтные работы, за товары собственного производства, аренду недвижимости, а также услуги водителей, бухгалтеров и юристов, уточнили в банке.

"Статистика показывает, что число самозанятых постоянно растет. ВТБ также фиксирует рост числа пользователей личного кабинета самозанятого. В Алтайском крае с начала года оно увеличилось на 60%, соответственно, растет и число компаний, работающих с этой категорией работников", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что развитие этого вида бизнеса стимулирует банки предлагать комплексный инструментарий для осуществления деятельности и создавать условия, чтобы компаниям было комфортно и выгодно.

Ипотека / Фото: pixabay.com

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Комментарии 1

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Musik

20:02:58 24-09-2024

А уж как рады самозанятые - и ни в сказке сказать, ни пером в налоговую описать.

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