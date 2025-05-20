В Алтайском крае выявили более 14 тысяч преступлений в сфере IT-технологий

Большую часть преступлений совершили мошенники

20 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае злоумышленники совершили более 14,2 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, сообщили в региональном МВД.

Больше всего в этой сфере жители края пострадали от мошенников – правоохранители зафиксировали 6515 случаев. На втором месте расположились преступления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации – 2622. Помимо этого, преступники совершили 1832 кражи с использованием IT-технологий.

За четыре месяца 2025 года краевые органы внутренних дел зарегистрировали почти 4,5 тысячи преступлений в сфере IT-технологий. Так, зафиксировано уже 2127 мошеннических действий, 539 краж и 661 факт, связанный с доступом к компьютерной информации.

"В текущем периоде наблюдается снижение числа зарегистрированных краж с банковских карт и дистанционных вымогательств", – рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, а также ведут масштабную профилактическую работу, посещая рабочие коллективы, учебные заведения и сходы граждан.

С сентября 2024 года на постоянной основе ведомство выпускает краткие и понятные видеоролики под названием "В родительском чате полиция", в которых рассказывают, как общаться с ребенком, чтобы он не стал закладчиком или курьером от мошенников. В роликах поднимаются темы, на которые родители должны постоянно беседовать со своими детьми, чтобы они не ввязались в тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать жителей Алтайского края под предлогом перерасчета пенсии.