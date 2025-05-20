"Уголовный кодекс лучше". Аналитики прокомментировали борьбу ЦБ с пособниками мошенников

Эксперты заявили amic.ru, что в черные списки могут угодить непричастные к дропперству пользователи

20 мая 2025, 16:40, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Пока трудно оценить, насколько окажется эффективным решение Центробанка РФ установить лимит на переводы для борьбы с мошенничеством в виде дропперства, однако как начальную меру ее можно приветствовать, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее стало известно, что с 15 мая вступил в силу новый закон, согласно которому вводятся специальные лимиты переводов между физическими лицами – максимальная сумма установлена в размере 100 тысяч рублей для лиц, попавших в базу данных ЦБ РФ как лица, заподозренные в сомнительных операциях. Как сообщает Банк России, эта норма введена в рамках борьбы с теневыми схемами вывода и обналичивания денежных средств.Дроппером считается владелец карты, на которую переводили деньги жертвы мошенников, поясняет экономист, главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов:

"Именно таким клиентам ограничат доступ к онлайн-банкингу. Простыми словами, если человек числится в базе дропперов, он не сможет переводить свыше 100 тысяч рублей в месяц. При этом лимит не коснется, например, онлайн-покупок".

Ограничения на переводы начнут действовать с 30 мая, напомнила международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова:

"Эти меры, как известно, вводятся в рамках борьбы с доходами, полученными преступным путем. Это означает, не более 100 тысяч рублей, а также эквивалентную сумму в иностранной валюте можно будет переводить при упрощенной идентификации. Переводы более крупных сумм потребуют полной идентификации. Пока банк пришел к такому решению в рамках борьбы с выводом капитала из России".

Ограничения переводов – больше профилактическая мера, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев:

"Все-таки более эффективной мерой является ужесточение уголовного наказания за дропперство, потому что накладываемые ограничения вряд ли радикально повлияют на ситуацию: мошенники, значительная часть которых, как известно, находится в сопредельном государстве, быстро приспосабливаются. Но для их пособников в России ужесточение наказания может стать сигналом. Хотя борьба с этим явлением начата, что уже хорошо".

У принятого закона, как это часто бывает, две стороны, отмечает Денис Миролюбов:

"Хорошая – мера покажет, будет ли реально работать лимит на переводы как способ борьбы с мошенничеством. Плохая – риск ошибочных блокировок. К тому же нет сомнений, что мошенники быстро придумают схемы обхода".

Под действие закона, к сожалению, могут попасть люди, не причастные к дропперству, замечает Мария Ермилова: