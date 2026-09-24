В Алтайском крае выявили вспышку опасной болезни скота и ввели карантин

Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока не устранят очаг инфекции

24 сентября 2026, 10:17, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Кытмановском районе Алтайского края ввели карантин из-за выявленного очага лептоспироза у крупного рогатого скота. Ограничения действуют на территории молочной фермы и поселка Октябрьского, следует из приказа, опубликованного на портале правовых актов.

Очаг заболевания обнаружили на молочной ферме ООО "Кытмановское", расположенной примерно в 250 метрах к северо-западу от поселка Октябрьского.

Карантинные меры будут действовать до устранения очага инфекции. Ограничения планируют снять после падежа, убоя или выздоровления последнего заболевшего животного.

На территории фермы ввели ряд запретов. В частности, туда нельзя допускать посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых животных для убоя, а также выпасать невакцинированный скот.

Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, поражающее кровеносные капилляры, печень, почки и нервную систему сельскохозяйственных животных. Заражение нередко происходит через воду. Среди симптомов — лихорадка, желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек, а также рождение нежизнеспособного потомства.

Инфекция может передаваться от животных человеку. На ранних стадиях заболевание поддается лечению.