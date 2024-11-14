В Алтайском крае за девять месяцев умерло более 20 тыс. человек
Это почти на 2 тыс. больше в сравнении с 2023 годом
14 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
С января по сентябрь 2024 года в Алтайском крае умерло 24 316 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Смертность в регионе увеличилась на 1728 человек по сравнению с прошлым годом.
За девять месяцев 2024 года в крае на свет появилось 11 708 младенцев. В 2023 году показатель достигал 12 600 новорожденных за аналогичный период.
Естественная убыль населения в Алтайском крае находится на уровне 12 608 человек. Годом ранее она составила 9988 человек.
11:33:30 14-11-2024
Ну и что? а что вы хотели? будет только больше с каждым годом.
12:01:48 14-11-2024
Дима (11:33:30 14-11-2024) Ну и что? а что вы хотели? будет только больше с каждым годо... Больше не будет - говорят тама яма. Демографическая.
12:20:59 14-11-2024
Гость (12:01:48 14-11-2024) Больше не будет - говорят тама яма. Демографическая.... У ямы есть дно, дно можно углубить еще.
12:27:25 14-11-2024
надо публиковать официально причины и число умерших и раионы где такое число чтобы граждане наглядно видели
потому что это уже государственное дело - 90% этого происходит из за халатности и преступности и недосмотра раионных властей. Где наказания и разбор каждого случая? В СССР это было и это действовало
14:16:53 14-11-2024
Гость (12:27:25 14-11-2024) надо публиковать официально причины и число умерших и раионы... Главная причина известна без публикации. Капитализм, с его мордой, а вовсе не лицом. Говорили ведь : не впишутся в рынок. Не врали...
13:17:49 14-11-2024
Считаю ,что данный показатель динамики прироста численности населения и должен быть положен во главу угла по оценке работы администрации регионов.Не разные там мифические "темпы роста экономики" а конкретное состояние численности населения.Этот показатель весьма наглядно показывает в каких условиях находится население данного региона.По нашему краю другого положения по убыли населения ожидать трудно.Мало того ,что все пострадали от ядерных испытаний и медицина на нижайшем уровне,так ещё и пенсионный возраст увеличили на пять лет.А условия жизни в сёлах ,так это ,вообще за гранью.Ничего сверхъестественного не бывает,всё имеет свои причины и основания.
13:26:23 14-11-2024
"Естественная убыль населения в Алтайском крае находится на уровне 12 608 человек. Годом ранее она составила 9988 человек". Говорили же, что дальше будет лучше, нужно только потерпеть - вот, больше людей стало попадать в рай. Всё, как обещали, не зря терпели столько.
16:28:08 14-11-2024
Это противоестественная убыль населения.