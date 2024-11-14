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В Алтайском крае за девять месяцев умерло более 20 тыс. человек

Это почти на 2 тыс. больше в сравнении с 2023 годом

14 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С января по сентябрь 2024 года в Алтайском крае умерло 24 316 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Смертность в регионе увеличилась на 1728 человек по сравнению с прошлым годом.

За девять месяцев 2024 года в крае на свет появилось 11 708 младенцев. В 2023 году показатель достигал 12 600 новорожденных за аналогичный период.

Естественная убыль населения в Алтайском крае находится на уровне 12 608 человек. Годом ранее она составила 9988 человек.

Демография

Комментарии 8

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Дима

11:33:30 14-11-2024

Ну и что? а что вы хотели? будет только больше с каждым годом.

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Гость

12:01:48 14-11-2024

Дима (11:33:30 14-11-2024) Ну и что? а что вы хотели? будет только больше с каждым годо... Больше не будет - говорят тама яма. Демографическая.

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Гость

12:20:59 14-11-2024

Гость (12:01:48 14-11-2024) Больше не будет - говорят тама яма. Демографическая.... У ямы есть дно, дно можно углубить еще.

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Гость

12:27:25 14-11-2024

надо публиковать официально причины и число умерших и раионы где такое число чтобы граждане наглядно видели
потому что это уже государственное дело - 90% этого происходит из за халатности и преступности и недосмотра раионных властей. Где наказания и разбор каждого случая? В СССР это было и это действовало

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Гость

14:16:53 14-11-2024

Гость (12:27:25 14-11-2024) надо публиковать официально причины и число умерших и раионы... Главная причина известна без публикации. Капитализм, с его мордой, а вовсе не лицом. Говорили ведь : не впишутся в рынок. Не врали...

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Афиноген

13:17:49 14-11-2024

Считаю ,что данный показатель динамики прироста численности населения и должен быть положен во главу угла по оценке работы администрации регионов.Не разные там мифические "темпы роста экономики" а конкретное состояние численности населения.Этот показатель весьма наглядно показывает в каких условиях находится население данного региона.По нашему краю другого положения по убыли населения ожидать трудно.Мало того ,что все пострадали от ядерных испытаний и медицина на нижайшем уровне,так ещё и пенсионный возраст увеличили на пять лет.А условия жизни в сёлах ,так это ,вообще за гранью.Ничего сверхъестественного не бывает,всё имеет свои причины и основания.

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Гость

13:26:23 14-11-2024

"Естественная убыль населения в Алтайском крае находится на уровне 12 608 человек. Годом ранее она составила 9988 человек". Говорили же, что дальше будет лучше, нужно только потерпеть - вот, больше людей стало попадать в рай. Всё, как обещали, не зря терпели столько.

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Гость

16:28:08 14-11-2024

Это противоестественная убыль населения.

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