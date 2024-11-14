В Алтайском крае за девять месяцев умерло более 20 тыс. человек

Это почти на 2 тыс. больше в сравнении с 2023 годом

14 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С января по сентябрь 2024 года в Алтайском крае умерло 24 316 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Смертность в регионе увеличилась на 1728 человек по сравнению с прошлым годом.

За девять месяцев 2024 года в крае на свет появилось 11 708 младенцев. В 2023 году показатель достигал 12 600 новорожденных за аналогичный период.

Естественная убыль населения в Алтайском крае находится на уровне 12 608 человек. Годом ранее она составила 9988 человек.