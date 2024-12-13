Спрос на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей вырос в Алтайском крае

За год он увеличился до 67,8%

13 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За год в Алтайском крае на 67,8% вырос спрос на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Авито".

Спрос на авто с пробегом стоимостью больше 1,5 млн рублей в регионе увеличился на 5,6% год к году. В ноябре 2024 года средняя цена составила 2,38 млн рублей.

Бренд Toyota стал лидером по спросу среди марок в приведенном сегменте автомобилей: его доля составила 25,3%. Второе место занял Lexus с показателем 8,4%, а третье – BMW с 7,4%. В пятерку также вошли Mercedes-Benz (6,4%) и Hyundai (5,9%). По количеству объявлений также лидирует Toyota с долей 20,4% от предложения, за ней следуют Hyundai (7%) и Lexus (6,1%).

Среди моделей на первом месте по спросу в Алтайском крае оказалась Toyota Land Cruiser: на ее долю пришлось 6,4% от запросов. На втором месте – Toyota Land Cruiser Prado с долей 4,3%. На третьей позиции – Lexus RX с 3,9%. Топ-5 замыкают еще два автомобиля марки Toyota: Camry (3,8%) и RAV4 (3%).

По количеству объявлений в регионе все три места также заняли модели Toyota. Первое и второе разделили Toyota Land Cruiser и RAV4 – обе со значением 3,5%. На третьей позиции – Land Cruiser Prado с долей 3,2% от предложения. На четвертой строчке оказался Lexus RX с 3,1%, а на пятой – Toyota Camry (2,7%).

Эксперты заключили, что на рынке автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей в Алтайском крае наиболее востребованы Toyota, Lexus и BMW. В ноябре доля этих брендов составила более 40% в общей структуре спроса. Согласно сложившемуся распределению, покупатели предпочитают автомобили проверенных временем брендов от культовых производителей.