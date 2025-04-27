В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 360 человек

Всего с конца марта с жалобами на их укусы в поликлиники обратились более 800 жителей

27 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 360 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники края с жалобами на укусы этих членистоногих обратились 832 человека. Из них 195 – жители Барнаула.

Врачи выявили 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у десяти детей до 14 лет. Других клещевых инфекций у пострадавших не обнаружили.

В ведомстве добавили, что в 2025 году планируют обработать 2590 га парков, скверов и других зеленых зон. На сегодня обработали уже 648,7 га.

"В настоящее время наблюдается интенсивный рост активности и численности клещей. Пик их активности прогнозируется в мае, однако опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года", – предупреждают в ведомстве.

Накануне на кладбищах Барнаула завершили обработку от клещей.