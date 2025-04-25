Губернатор Томенко призвал жителей Алтайского края быть осторожнее на природе из-за клещей
По информации политика, с конца марта от этих паукообразных пострадало более 800 человек
25 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона быть внимательнее на природе из-за интенсивного роста активности клещей.
Об этом глава региона написал в телеграм-канале.
"Впереди выходные – не забывайте про рекомендации специалистов, если соберетесь провести время на природе. Используйте репелленты, носите защитную одежду. Если обнаружили на себе клеща, нужно его как можно скорее удалить и обратиться в медучреждение. В поликлиниках по месту жительства оперативно решат, нужно ли вводить иммуноглобулин", – сообщил он.
Томенко добавил, что обработка зеленых зон от клещей продолжается. За сезон планируют обработать 2590 га, пока это сделали на территории около 650 га.
"Так что и при прогулках в городе стоит быть внимательными", – отметил он.
По его данным, с конца марта в крае зарегистрировали уже больше 800 обращений от пострадавших от клещей. Есть случаи вируса энцефалита.
Ранее в мэрии Барнаула рассказали, где уже провели обработку от клещей.
19:20:15 25-04-2025
на кладбищах просто таблички поставили "осторожно, клещи", никакой обработки, как я понимаю, не было, кругом прошлогодняя трава по пояс. вот там натуральный санаторий для клещей!
00:47:19 26-04-2025
страховка 200 р. но как то боррелиозных очень много