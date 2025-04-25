Губернатор Томенко призвал жителей Алтайского края быть осторожнее на природе из-за клещей

По информации политика, с конца марта от этих паукообразных пострадало более 800 человек

25 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона быть внимательнее на природе из-за интенсивного роста активности клещей.

Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

"Впереди выходные – не забывайте про рекомендации специалистов, если соберетесь провести время на природе. Используйте репелленты, носите защитную одежду. Если обнаружили на себе клеща, нужно его как можно скорее удалить и обратиться в медучреждение. В поликлиниках по месту жительства оперативно решат, нужно ли вводить иммуноглобулин", – сообщил он.

Томенко добавил, что обработка зеленых зон от клещей продолжается. За сезон планируют обработать 2590 га, пока это сделали на территории около 650 га.

"Так что и при прогулках в городе стоит быть внимательными", – отметил он.

По его данным, с конца марта в крае зарегистрировали уже больше 800 обращений от пострадавших от клещей. Есть случаи вируса энцефалита.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, где уже провели обработку от клещей.