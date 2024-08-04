В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 45 человек
С начала сезона в регионе выявили 15 случаев клещевого энцефалита
04 августа 2024, 07:00, ИА Амител
Клещ / Источник фото: unsplash.com
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 45 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6357 жителей, в том числе 1611 детей до 14 лет.
"Комиссионно подтверждено 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев – иксодовым клещевым боррелиозом", – подчеркнули в ведомстве.
Несмотря на низкую активность клещей, опасность быть укушенным сохраняется. При выездах на природу нужно по-прежнему быть осторожным.
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17:11:48 04-08-2024
у многих боррелиоз!!, особенно в горной Крлывани. обяз сдавайте на анализ. Лечится в нач. стадии антибиотиками 2 нед и всё