В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 45 человек

С начала сезона в регионе выявили 15 случаев клещевого энцефалита

04 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 45 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6357 жителей, в том числе 1611 детей до 14 лет.

"Комиссионно подтверждено 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев – иксодовым клещевым боррелиозом", – подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на низкую активность клещей, опасность быть укушенным сохраняется. При выездах на природу нужно по-прежнему быть осторожным.