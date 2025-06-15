В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 482 человека
В регионе наблюдают снижение активности и численности этих членистоногих
15 июня 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 482 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 6442 жителя, 1944 из них – барнаульцы.
"Зарегистрировано 208 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 34 детей в возрасте до 14 лет), 28 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых жителей края, а также 26 случаев – с подозрением на клещевой боррелиоз (в том числе у шести детей в возрасте до 14 лет)", – говорится в сообщении.
Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.
12:21:28 15-06-2025
Укушенные и пострадавшие - разное.
Сколько случаев энцефалита, бруцеллёза и прочего?
От комаров практически все пострадали, страдают и будут страдать.
17:02:44 15-06-2025
Олег (12:21:28 15-06-2025) Укушенные и пострадавшие - разное.Сколько случаев энцефа... куча, в этом году много больных (переносчиков) насекомых, особенно Колывань. Там и в обычные годы кучи клещей, а уж в этом-то...