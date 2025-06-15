В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 482 человека

В регионе наблюдают снижение активности и численности этих членистоногих

15 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 482 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 6442 жителя, 1944 из них – барнаульцы.

"Зарегистрировано 208 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 34 детей в возрасте до 14 лет), 28 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых жителей края, а также 26 случаев – с подозрением на клещевой боррелиоз (в том числе у шести детей в возрасте до 14 лет)", – говорится в сообщении.

Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.