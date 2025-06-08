В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 550 человек

В регионе наблюдают снижение активности и численности этих членистоногих

08 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 550 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 5960 жителей, 1823 из них – барнаульцы.

"Зарегистрирован 191 случай с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 33 детей в возрасте до 14 лет), 23 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых жителей края, а также 23 случая – с подозрением на клещевой боррелиоз (в том числе у пятерых детей в возрасте до 14 лет)", – говорится в сообщении.

Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Ранее сообщили, что с 9 июня общественные пространства Барнаула начнут обрабатывать от комаров.