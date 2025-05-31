В Барнауле с 2 июня начнут обрабатывать от комаров прибрежные зоны, аллеи, парки и скверы
Информацию о работах разместят на временных стендах
31 мая 2025, 14:22, ИА Амител
В начале июня в Барнауле приступят к обработке территорий от комаров, сообщили в администрации города.
"С 2 по 10 июня работы пройдут на территории прибрежных зон, а с 9 июня начнутся на территории общественных пространств", – рассказали в мэрии.
Всего планируют обработать десять прибрежных зон, в частности:
- водоемы в микрорайоне п. Ильича по улице Заозерной;
- река Ляпиха в селе Гоньба;
- озеро вдоль Гоньбинского тракта в поселке Землянуха;
- озеро Пионерское в поселке Казенная Заимка;
- озеро в районе здания № 73 по улице Озерной в микрорайоне "Докучаевский";
- русло реки Власиха в районе улицы Сибирской.
Также обработку проведут на 36 общественных пространствах. Среди них парки Нагорный, "Юбилейный" и имени Ленина, скверы, площади и аллеи.
Выполнять все эти работы будет подрядчик в рамках муниципального контракта, заключенного с МБУ "Благоустройство и озеленение".
"Информация о проведении обработки будет размещена на временных информационных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – отметили в пресс-службе мэрии.
Помимо этого, обработку от комаров в Барнауле ведут подрядные организации по контрактам с районными администрациями.
Ранее биолог Людмила Комарова заявила, что лето 2025 года в Алтайском крае, вероятно, будет богатым на комаров и мошек. Это связано с благоприятными для кровососущих насекомых погодными условиями.
14:38:39 31-05-2025
а можт комариков оформить как тур.достопримечательность и заманивать туриков?
15:06:45 31-05-2025
Так это уже очень поздно же ..! Уже стрижи прилетели и вовсю охотятся , тое гнус вылетел и его куча в воздухе, что там собрались обрабатывать?! 🤦🏻♀️