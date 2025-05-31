В Барнауле с 2 июня начнут обрабатывать от комаров прибрежные зоны, аллеи, парки и скверы

Информацию о работах разместят на временных стендах

31 мая 2025, 14:22, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org

В начале июня в Барнауле приступят к обработке территорий от комаров, сообщили в администрации города.

"С 2 по 10 июня работы пройдут на территории прибрежных зон, а с 9 июня начнутся на территории общественных пространств", – рассказали в мэрии.

Всего планируют обработать десять прибрежных зон, в частности:

водоемы в микрорайоне п. Ильича по улице Заозерной;

река Ляпиха в селе Гоньба;

озеро вдоль Гоньбинского тракта в поселке Землянуха;

озеро Пионерское в поселке Казенная Заимка;

озеро в районе здания № 73 по улице Озерной в микрорайоне "Докучаевский";

русло реки Власиха в районе улицы Сибирской.

Также обработку проведут на 36 общественных пространствах. Среди них парки Нагорный, "Юбилейный" и имени Ленина, скверы, площади и аллеи.

Выполнять все эти работы будет подрядчик в рамках муниципального контракта, заключенного с МБУ "Благоустройство и озеленение".

"Информация о проведении обработки будет размещена на временных информационных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – отметили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, обработку от комаров в Барнауле ведут подрядные организации по контрактам с районными администрациями.

Ранее биолог Людмила Комарова заявила, что лето 2025 года в Алтайском крае, вероятно, будет богатым на комаров и мошек. Это связано с благоприятными для кровососущих насекомых погодными условиями.