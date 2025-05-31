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В Барнауле с 2 июня начнут обрабатывать от комаров прибрежные зоны, аллеи, парки и скверы

Информацию о работах разместят на временных стендах

31 мая 2025, 14:22, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org
Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org

В начале июня в Барнауле приступят к обработке территорий от комаров, сообщили в администрации города.

"С 2 по 10 июня работы пройдут на территории прибрежных зон, а с 9 июня начнутся на территории общественных пространств", – рассказали в мэрии.

Всего планируют обработать десять прибрежных зон, в частности:

  • водоемы в микрорайоне п. Ильича по улице Заозерной;
  • река Ляпиха в селе Гоньба;
  • озеро вдоль Гоньбинского тракта в поселке Землянуха;
  • озеро Пионерское в поселке Казенная Заимка;
  • озеро в районе здания № 73 по улице Озерной в микрорайоне "Докучаевский";
  • русло реки Власиха в районе улицы Сибирской.

Также обработку проведут на 36 общественных пространствах. Среди них парки Нагорный, "Юбилейный" и имени Ленина, скверы, площади и аллеи.

Выполнять все эти работы будет подрядчик в рамках муниципального контракта, заключенного с МБУ "Благоустройство и озеленение".

"Информация о проведении обработки будет размещена на временных информационных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – отметили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, обработку от комаров в Барнауле ведут подрядные организации по контрактам с районными администрациями.

Ранее биолог Людмила Комарова заявила, что лето 2025 года в Алтайском крае, вероятно, будет богатым на комаров и мошек. Это связано с благоприятными для кровососущих насекомых погодными условиями.

Барнаул комары

Комментарии 2

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Мусик

14:38:39 31-05-2025

а можт комариков оформить как тур.достопримечательность и заманивать туриков?

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Гость

15:06:45 31-05-2025

Так это уже очень поздно же ..! Уже стрижи прилетели и вовсю охотятся , тое гнус вылетел и его куча в воздухе, что там собрались обрабатывать?! 🤦🏻‍♀️

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