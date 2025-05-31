В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 772 человека

В регионе наблюдают снижение активности и численности этих членистоногих

31 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 772 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 5410 жителей, 1676 из них – барнаульцы.

"Зарегистрировано 167 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, из них 32 ребенка; 17 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых и 17 случаев – с подозрением на клещевой боррелиоз, из них три ребенка до 14 лет", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Ранее сообщили, что в Барнауле с 2 июня начнут обрабатывать от комаров прибрежные зоны, аллеи, парки и скверы.