В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало семь человек

Большая часть укушенных — дети

05 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало семь жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники края с жалобами на укусы этих членистоногих обратились десять человек, из них шестеро детей до 17 лет.

Клещи присасывались к людям в Барнауле, Рубцовске, а также в Локтевском, Каменском, Алейском, Рубцовском, Тюменцевском и Шипуновском районах.

В ведомстве подчеркнули, что пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае, однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.