В Алтайском крае за неделю снизилось число пострадавших от клещей

От укусов этих членистоногих в 2023 году пострадали уже более 7 тысяч жителей региона

29 июля 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 98 жителей Алтайского края. Это на 30 человек меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратился 7101 укушенный, в том числе 1876 детей.

В Барнауле зарегистрировали 2495 пострадавших, из них 391 ребенок.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе наблюдается спад активности клещей, но при вылазках на природу по-прежнему стоит быть осторожными, так как опасность пострадать от этих членистоногих сохранится в течение всего теплого времени года.