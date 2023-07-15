В июле в Алтайском крае численность комаров выросла вдвое
Отмечается в настоящее время также высокая активность и численность мошек
15 июля 2023, 17:31, ИА Амител
В июле 2023 года в Алтайском крае отмечается двукратный рост численности комаров в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, погодные условия в этом году благоприятны для размножения этих насекомых.
При этом данный циклический процесс закономерен и регистрируется на Алтае в среднем раз в три-пять лет.
В ведомстве рассказали, что выплод комаров происходит каждые пять-семь дней с мая по сентябрь. Их численность снижается в период вылета стрекоз и при наступлении холодной, дождливой погоды – как правило, это третья декада сентября – первая декада октября.
"Отмечается в настоящее время также высокая активность и численность мошек, выплод которых происходит в водоемах с холодной проточной водой", – отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что повторную обработку улиц от комаров провели в Барнауле.
18:29:28 15-07-2023
Так в прошлом году их ваще не было.
19:00:12 15-07-2023
перепись провели наверное, что знают выросла численность
14:05:20 16-07-2023
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