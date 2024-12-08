В Алтайском крае за неделю выявили 22,3 тысячи случаев заражения ОРВИ

Случаев заражения гриппом в регионе пока не выявили

08 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Это ниже результата прошлой недели на 1,3%.

Как подчеркивают в ведомстве, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами и риносинцитиальными вирусами.

Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

Также добавили, что в крае завершили прививочную кампанию против гриппа. Вакцину получили 1,068 млн человек.