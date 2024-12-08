В Алтайском крае за неделю выявили 22,3 тысячи случаев заражения ОРВИ
Случаев заражения гриппом в регионе пока не выявили
08 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Фото: Mark König / unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Это ниже результата прошлой недели на 1,3%.
Как подчеркивают в ведомстве, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами и риносинцитиальными вирусами.
Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.
Также добавили, что в крае завершили прививочную кампанию против гриппа. Вакцину получили 1,068 млн человек.
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