В Алтайском крае за неделю зарегистрировали 30 тысяч случаев ОРВИ

Заболеваемость снизились на 3,2%

15 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

В Алтайском крае за десятую неделю 2025 года выявили 30 тысяч случаев заражения ОВРИ, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Это ниже результата прошлой недели на 3,2%. Среди заболевших отмечается циркуляция вирусов гриппа А, В, а также рино- и метапневмовирусов.

Жителей просят соблюдать меры профилактики, при недомогании обращаться к врачу, а также тщательно следить за самочувствием своих детей и отправлять их в школы и детсады только здоровыми.

Ранее сообщили, что из-за ОРВИ в крае закрыли десять школ и пять детсадов.